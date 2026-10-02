Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Какие еще два кластера откроют для Украины?

По его словам, 13 октября состоится заседание Совета Европы, которое станет важным в контексте расширения ЕС.

Ожидается, что для Украины откроют кластер №2 "Внутренний рынок" и кластер №3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

До сих пор их открытие блокировала Венгрия. Однако впоследствии она изменила свою позицию. 6 октября Будапешт, вероятно, одобрит технический шаг, необходимый для дальнейшего продвижения переговоров.

После этого Украине направят письмо с просьбой предоставить ЕС переговорные позиции по кластерам № 2 и № 3.

Далее Украина и ЕС должны пройти технические процедуры.

Важно! Верховная Рада должна принять поправки к закону "Об образовании" до заседания Совета ЕС, запланированного на 13 октября.

По словам Йозвяка, 13 октября будут открыты два кластера переговоров для Молдовы. Также ожидается закрытие трех разделов для Черногории и одного – для Албании.

Почему Венгрия блокировала открытие кластеров?

Венгрия была единственной страной ЕС, которая блокировала открытие четырех переговорных кластеров для Украины. Будапешт требовал от Киева большего прогресса в выполнении договоренностей относительно национальных меньшинств и внедрения соответствующего законодательства.

Тогда в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, призванный урегулировать вопросы образования на языках национальных меньшинств.

Документ предусматривает дополнительные гарантии для школ национальных меньшинств, при этом украинский язык останется основным языком обучения.

В частности, школы, где более половины учеников обучаются на языке национального меньшинства, смогут получить специальный статус. В них разрешат изучать историю и культуру соответствующей общины, а образовательные документы по заявлению родителей смогут дублироваться на языке меньшинства.

В то же время родители смогут инициировать увеличение количества предметов, преподаваемых на украинском языке.