Это сигнал всем венграм в Украине, – спикер МИД о блокировании Орбаном вступления Украины в ЕС

Украина продолжает движение к членству в Европейском Союзе, однако процесс тормозит политическая позиция Будапешта. Блокирование со стороны правительства Виктора Орбана имеет политический характер и не связано с выполнением Украиной критериев.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Почему Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС?

Украина уже выполнила необходимые шаги для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз, однако формальное открытие кластеров тормозит позиция Венгрии.

В Министерстве иностранных дел отмечают: блокирование не связано с реальным состоянием реформ или соответствием критериям ЕС.

"Единственная причина, почему кластеры до сих пор не открыты, – это блокирование со стороны Венгрии. Оно политически мотивированное", – объяснил Тихий.

В МИД убеждены, что вступление Украины в ЕС отвечает интересам самой Венгрии, в частности ее национальной общины, которая проживает в Украине. Венгерская сторона постоянно подчеркивает необходимость защиты их прав и заботы о них.

Лучший способ позаботиться о венгерской общине в Украине – разблокировать вступление Украины в ЕС, чтобы эти люди, этнические венгры в Украине, получили все преимущества жизни в государстве-члене Евросоюза. Поэтому когда Орбан говорит о намерении на десятилетия заблокировать вступление Украины, фактически это сигнал и венграм в Украине,

– подчеркнул представитель МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что несмотря на блокирование, переговорный процесс фактически продолжается. Украина вместе с Евросоюзом прорабатывает кластеры и проходит необходимые процедурные этапы неформально, чтобы не терять время.

Тихий подчеркнул, что Киев готовится к различным сценариям, в том числе с учетом внутриполитической ситуации в Венгрии. В то же время в МИД убеждены, что курс Украины на членство в ЕС является необратимым, а блокирование может лишь затянуть процесс, но не остановить его.

По словам представителя, в Европе уже понимают перспективу членства Украины и фактически готовятся к этому на институциональном уровне.

Что известно о системном блокировании Орбаном евроинтеграции Украины?