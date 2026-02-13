Это сигнал всем венграм в Украине, – спикер МИД о блокировании Орбаном вступления Украины в ЕС
- Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС, что является политически мотивированным шагом, не связанным с выполнением Украиной критериев ЕС.
- МИД Украины считает, что вступление в ЕС отвечает интересам венгерской общины в Украине, и переговорный процесс с ЕС продолжается неформально, несмотря на блокировку.
Украина продолжает движение к членству в Европейском Союзе, однако процесс тормозит политическая позиция Будапешта. Блокирование со стороны правительства Виктора Орбана имеет политический характер и не связано с выполнением Украиной критериев.
Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Смотрите также США проведут с Венгрией и Словакией переговоры об отказе от российского газа
Почему Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС?
Украина уже выполнила необходимые шаги для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз, однако формальное открытие кластеров тормозит позиция Венгрии.
В Министерстве иностранных дел отмечают: блокирование не связано с реальным состоянием реформ или соответствием критериям ЕС.
"Единственная причина, почему кластеры до сих пор не открыты, – это блокирование со стороны Венгрии. Оно политически мотивированное", – объяснил Тихий.
В МИД убеждены, что вступление Украины в ЕС отвечает интересам самой Венгрии, в частности ее национальной общины, которая проживает в Украине. Венгерская сторона постоянно подчеркивает необходимость защиты их прав и заботы о них.
Лучший способ позаботиться о венгерской общине в Украине – разблокировать вступление Украины в ЕС, чтобы эти люди, этнические венгры в Украине, получили все преимущества жизни в государстве-члене Евросоюза. Поэтому когда Орбан говорит о намерении на десятилетия заблокировать вступление Украины, фактически это сигнал и венграм в Украине,
– подчеркнул представитель МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что несмотря на блокирование, переговорный процесс фактически продолжается. Украина вместе с Евросоюзом прорабатывает кластеры и проходит необходимые процедурные этапы неформально, чтобы не терять время.
Тихий подчеркнул, что Киев готовится к различным сценариям, в том числе с учетом внутриполитической ситуации в Венгрии. В то же время в МИД убеждены, что курс Украины на членство в ЕС является необратимым, а блокирование может лишь затянуть процесс, но не остановить его.
По словам представителя, в Европе уже понимают перспективу членства Украины и фактически готовятся к этому на институциональном уровне.
Что известно о системном блокировании Орбаном евроинтеграции Украины?
Венгрия уже длительное время выступает против членства Украины в ЕС и неоднократно тормозила решение о ее интеграции. Орбан предлагает вместо полноправного членства формат "стратегического партнерства" с Евросоюзом.
Кроме безопасности аргументов, он также заявлял, что вступление Украины может иметь экономические последствия для стран Центральной Европы и повлиять на распределение средств в пределах ЕС. Несмотря на это, украинская власть продолжает курс на членство и рассчитывает на дальнейший прогресс в переговорах с Брюсселем.
А недавно Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский Союз якобы "будет означать немедленную войну с Россией". Он снова выступил против евроинтеграции Киева и призвал Европу отказаться от таких планов.