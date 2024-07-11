Полноценное членство Украины в НАТО стало необратимым: что это значит

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в декларации саммита НАТО, который проходил в Вашингтоне 9 –11 июля, будет отражено, что интеграция Украины в Альянс – это необратимый процесс.

Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк озвучил мнение 24 Каналу, что когда будет политическая воля, тогда Украина вступит в Альянс, даже быстрее чем Финляндия и Швеция.

Смотрите также Медведев отреагировал на декларацию НАТО: он грезит исчезновением Украины и Альянса

Условия для вступления Украины в НАТО

Романюк объяснил, чтобы Украину приняли в Альянс, ей надо будет осуществить ряд важных шагов. Среди основных условий для этого – окончание войны и проведение реформ.

"Условия предусматривают завершение войны в Украине, обучение гражданских граждан, развитие материально-технического обеспечения, развитие оборонных институтов, поддержку мобилизации, ротацию военных, наличие льгот для ветеранов, медицинскую поддержку. Самое главное – проведение реформ: военных, демократических, гражданских", – рассказал Романюк.

По словам Романюка, в декларации не расшифрованы детали этого, но Зеленскому, на его взгляд, лично разъяснят о всех шагах, которые Украина должна осуществить для вступления в НАТО.

России не удастся влиять на членство Украины в НАТО

Романюк отметил, что важно то, о чем заявил несколько дней назад президент Эстонии Алар Карис. Он предостерег от обманчивого "перемирия" с Россией, которое заставляло бы Украину идти на уступки и озвучил, что будущее членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров со страной-агрессором.

Поэтому Запад демонстрирует эту резолюцию, чтобы Россия поняла, что ей не удастся блокировать вступление Украины в Альянс,

– отметил Романюк.

Когда именно Украина может вступить в НАТО эксперт не берется прогнозировать, говорит, что когда будут выполнены все условия, а вот когда это произойдет – вопрос открытый.