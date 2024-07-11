Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк озвучив думку 24 Каналу, що коли буде політична воля, тоді Україна вступить в Альянс, навіть швидше ніж Фінляндія та Швеція.

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Умови для вступу України в НАТО

Романюк пояснив, аби Україну прийняли в Альянс, їй треба буде здійснити низку важливих кроків. Серед основних умов для цього – закінчення війни та проведення реформ.

"Умови передбачають завершення війни в Україні, навчання цивільних громадян, розвиток матеріально-технічного забезпечення, розбудову оборонних інституцій, підтримку мобілізації, ротацію військових, наявність пільг для ветеранів, медичну підтримку. Найголовніше – проведення реформ: військових, демократичних, цивільних", – розповів Романюк.

Зі слів Романюка, в декларації не розшифровані деталі цього, але Зеленському, на його погляд, особисто роз'яснять про всі кроки, які Україна має здійснити для вступу в НАТО.

Росії не вдасться впливати на членство України в НАТО

Романюк наголосив, що важливим є те, про що заявив декілька днів тому президент Естонії Алар Каріс. Він застеріг від оманливого "перемир'я" з Росією, яке змушувало б Україну до поступок і озвучив, що майбутнє членство України в НАТО не може бути предметом перемовин з країною-агресоркою.

Тому Захід демонструє цю резолюцію, аби Росія зрозуміла, що їй не вдасться блокувати вступ України в Альянс,

– зауважив Романюк.

Коли саме Україна може вступити в НАТО експерт не береться прогнозувати, каже, що коли будуть виконані всі умови, а от коли це станеться – питання відкрите.