Заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Мєвєдєв вирішив відреагувати на декларацію НАТО. Він вдався до класичного підходу Росії: погроз, передає 24 Канал.

Дивіться також "Нам все вже зрозуміло": у Росії відкинули участь у другому Саміті миру

Зникнення України та НАТО

Крім підтримки, у декларації також затверджувався незворотний шлях України до Альянсу. Мєдвєдєв вважає, що потрібно, щоб "зникли і Україна, і НАТО".

Ми маємо докласти зусиль, щоб "незворотний шлях України до НАТО" закінчився зникненням України або НАТО. А краще і того, і іншого,

– заявив російський посадовець.

Ймовірно, він забув, що саме Росія почала повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року та зараз вже третій рік продовжує тероризувати мирне населення та нищити нашу інфраструктуру.

Союзники неодноразово наголошували, що готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, адже Росія не повинна виграти.