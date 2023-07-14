Еще за 48 часов до начала саммита НАТО не было упомянуто о приглашении для Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью, передает 24 канал.

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Мы очень разные аргументы приводили. И дискуссии продолжались месяцами. Я вам хочу сказать, что по состоянию на воскресенье, то есть за 48 часов до начала саммита, в тексте коммюнике вообще не должно было быть какого-либо упоминания о приглашении для Украины,

– отметил Кулеба.

Что изменилось

Украинские дипломаты переломили ситуацию. Они активно общались с партнерами, в том числе США и Германией, приводили аргументы – и это сработало.

Нам удалось их "подвинуть". И они согласились, что слово "приглашение" может или должно быть в тексте. Но в конце концов там оно появилось в той формулировке, которую мы видим,

– рассказал министр.

Обратите внимание! Формулировка коммюнике саммита звучит так: "Мы сможем прислать Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда члены Альянса согласятся и условия будут выполнены".

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Почему так произошло

Дмитрий Кулеба считает, что ключевые партнеры Украины опасаются. Их пугает скорость, с которой наша страна может двигаться к вступлению в Альянс, поэтому они ведут себя осторожно.

Они абсолютно согласны с тем, что Украина приедет в пункт назначения и будет членом НАТО. Вот нет никаких сомнений в этом. Но у них есть страх, что если слишком быстро ехать, можно попасть в аварию. А они этого хотят избежать. Они хотят безопасно добраться до этой точки,

– подытожил он.

В чем суть