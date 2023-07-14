Ще за 48 годин до початку саміту НАТО не було згадано про запрошення для України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю, передає 24 Канал.
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Ми дуже різні аргументи наводили. І дискусії тривали місяці. Я вам хочу сказати, що станом на неділю, тобто за 48 годин до початку саміту, в тексті комюніке взагалі не мало б бути жодного згадування запрошення для України,
– зазначив Кулеба.
Що змінилося
Українські дипломати переломили ситуацію. Вони активно спілкувалися з партнерами, зокрема США та Німеччиною, наводили аргументи – і це спрацювало.
Нам вдалося їх "посунути". І вони погодилися, що слово "запрошення" може чи має бути в тексті. Але зрештою там воно з'явилося у тому формулюванні, яке ми бачимо,
– розказав міністр.
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Чому так сталося
Дмитро Кулеба вважає, що ключові партнери України бояться. Їх лякає швидкість, із якою наша країна може рухатися до вступу в Альянс, тож вони поводяться обережно.
Вони абсолютно згодні з тим, що Україна приїде до пункту призначення і буде членом НАТО. Ось немає жодних сумнівів у цьому. Але у них є страх, що якщо занадто швидко їхати, то можна потрапити в аварію. А вони цього хочуть уникнути. Вони хочуть безпечно дістатися до цієї точки, – підсумував він.
У чому суть
- Під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі було ухвалено комюніке. В ньому йдеться про скасування ПДЧ для України, проте там не вказані ані терміни вступу до Альянсу, ані конкретні кроки, які пропонують нашій країні.
- Раніше посол Литви відзначав, що Україна не отримає запрошення до НАТО на саміті.
- А Джо Байден назвав умову, яку треба виконати, щоб Україна стала членом НАТО.