Ще за 48 годин до початку саміту НАТО не було згадано про запрошення для України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю, передає 24 Канал.

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Ми дуже різні аргументи наводили. І дискусії тривали місяці. Я вам хочу сказати, що станом на неділю, тобто за 48 годин до початку саміту, в тексті комюніке взагалі не мало б бути жодного згадування запрошення для України,

– зазначив Кулеба.

Що змінилося

Українські дипломати переломили ситуацію. Вони активно спілкувалися з партнерами, зокрема США та Німеччиною, наводили аргументи – і це спрацювало.

Нам вдалося їх "посунути". І вони погодилися, що слово "запрошення" може чи має бути в тексті. Але зрештою там воно з'явилося у тому формулюванні, яке ми бачимо,

– розказав міністр.

Зверніть увагу! Формулювання комюніке саміту звучить так: "Ми зможемо надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли члени Альянсу погодяться і умови будуть виконані".

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Чому так сталося

Дмитро Кулеба вважає, що ключові партнери України бояться. Їх лякає швидкість, із якою наша країна може рухатися до вступу в Альянс, тож вони поводяться обережно.

Вони абсолютно згодні з тим, що Україна приїде до пункту призначення і буде членом НАТО. Ось немає жодних сумнівів у цьому. Але у них є страх, що якщо занадто швидко їхати, то можна потрапити в аварію. А вони цього хочуть уникнути. Вони хочуть безпечно дістатися до цієї точки, – підсумував він.

У чому суть