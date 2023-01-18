Мастер-класс по переобуванию: Киссинджер заявил, что Украина должна быть членом НАТО
Источник:UnHerd
Мужество и несокрушимость Украины вдохновляет весь мир. И все чаще мы слышим, что наше государство должно стать членом НАТО. С таким же заявлением выступил бывший госсекретарь США Киссинджер.
Если раньше он выступал за Украину в статусе нейтрального государства, то очень быстро переобулся. Теперь Киссинджер убежден, что нашему государству место в Альянсе.
Читайте также Приемлемый успех от войны: почему Эрдоган стремится к новым переговорам с Украиной и Россией
Как будто боялся войны
Свою позицию бывший госсекретарь США озвучил в ходе экономического форума в Давосе. По его словам, о нейтралитете он говорил, потому что опасался "процессов, которые мы наблюдаем сегодня".
Но теперь, когда эти процессы достигли нынешнего уровня, идея нейтральной Украины больше не имеет смысла. Украина должна получить гарантии от НАТО, в любой форме. И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным результатом,
– подчеркнул он.
Он также рассказал, когда можно будет говорить об этом. По словам Киссинджера, вступление Украины в НАТО может быть в повестке дня, когда в нашем государстве будет мир.
Киссинджер – мастер по переобуванию
- В конце мая Генри Киссинджер предложил нашему государству уступить территории. Мол, такой сценарий позволит обеспечить мир и избежать человеческих жертв. К слову, это заявление он сделал на форуме в Давосе.
- Заметим, что за свои слова на 99-й день рождения Киссинджер загремел в базу "Миротворца". Произошло это из-за призыва к Украине уступить свои территории.
- Через несколько недель Киссинджер снова изменил свое мнение. Он уже не озвучивал предложения отдать территорию. Более того, отметил неизбежное поражение России. По его словам, страна-агрессорка проиграла "стратегическую войну". Случилось это из-за неспособности реализовать начальные цели.
- Спустя еще несколько месяцев Киссинджер отметил, что идея с территориальными уступками неприемлема. Но он, вероятно, забыл, что сам стал инициатором этого бессмысленного плана.
- В то же время бывший госсекретарь США отметил, что война закончится переговорами. Но будут проходить они по правилам Украины. Ведь Зеленский неоднократно демонстрировал свою стойкость, решительность и несокрушимость.