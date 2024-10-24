Об этом офрек сообщил источник 24 Канала в Офисе Президента. Отмечается, что после поддержки США и Германии, большинство членов Альянса также будет склоняться к соответствующей позиции.

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Кто выступает против вступления Украины в НАТО

По словам источника, сейчас некорректно говорить о 7 якобы противниках скорого вступления Украины в НАТО.

С большинством членов Альянса есть следующее понимание – если поддержат Соединенные Штаты и Германия, то НАТО так или иначе склонится к необходимой сильной позиции,

– отметил источник.

Ранее слухи о "7 противниках" приглашения Украины в НАТО также опроверг пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. По его словам, такие сообщения выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, что вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов блока.

Никифоров подчеркнул, что Владимир Зеленский представил План победы международным партнерам, украинскому парламенту и сообществу, представителям СМИ и гражданского общества, и консолидирует их усилия, чтобы приблизить приглашение Украины в НАТО.

Справка. Politico опубликовали материал, в котором говорилось, что по меньшей мере 7 государств якобы не спешат дать шанс на вступление нашей страны в Альянс. Журналисты подчеркнули, что, по словам четырех официальных лиц и дипломатов США и НАТО, Германия и США являются одними из крупнейших государств, не спешащих немедленно пригласить Украину присоединиться к НАТО. Отмечалось, что Венгрия и Словакия также сопротивляются, но они делают это по другим соображениям.

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К слову, ранее глава миссии США при НАТО Джулиан Смит заявила, что сегодня Альянс не достиг точки, когда он готов предложить членство или пригласить Украину. Впрочем, она подчеркнула, что США будут приближать украинцев к этому – таково намерение Америки, которое страна будет реализовывать.