Про це офрек повідомило джерело 24 Каналу в Офісі Президента. Зазначається, що після підтримки США та Німеччини, більшість членів Альянсу також схилятиметься до відповідної позиції.

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Хто виступає проти вступу України в НАТО

За словами джерела, зараз некоректно говорити про 7 нібито противників швидкого вступу України в НАТО.

З більшістю членів Альянсу є наступне розуміння – якщо підтримають Сполучені Штати та Німеччина, то НАТО так чи інакше схилиться до необхідної сильної позиції,

– зазначило джерело.

Раніше чутки про "7 противників" запрошення України в НАТО також спростував прессекретар президента Сергій Никифоров. За його словами, такі повідомлення вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, ніби вступ України не має широкої підтримки серед членів блоку.

Никифоров наголосив, що Володимир Зеленський презентував План перемоги міжнародним партнерам, українському парламенту і спільноті, представникам ЗМІ та громадянського суспільства, і консолідує їхні зусилля, щоб наблизити запрошення України до НАТО.

Довідка. Politico опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що наразі щонайменше 7 держав нібито не поспішають дати шанс на вступ нашої країни до Альянсу. Журналісти наголосили, що, за словами чотирьох офіційних осіб і дипломатів США та НАТО, Німеччина та США є одними з найбільших держав, які не поспішають негайно запросити Україну приєднатися до НАТО. Зазначалося, що Угорщина та Словаччина також чинять опір, але вони роблять це з інших міркувань.

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До слова, раніше голова місії США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що сьогодні Альянс не досяг точки, коли він готовий запропонувати членство або запросити Україну. Втім вона наголосила, що США наближатимуть українців до цього – таким є намір Америки, який країна реалізовуватиме.