Про це сказано у заяві голови Сейму Латвії Дайги Мієріні, опублікованій на сайті парламенту.

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Коли Україна може отримати запрошення

Дайга Мієріня вважає, що досягти такого рішення можна на саміті НАТО наступного року у Гаазі.

Ми дуже сподіваємося, що наступного року на саміті НАТО в Гаазі ми зможемо прийняти політичне рішення щодо запрошення України до НАТО. Ми працюватимемо над цією метою з нашими союзниками по НАТО,

– каже вона.

Також вона підкреслила, що Латвія підтримує шлях України до Європейського Союзу та готова надати необхідну допомогу, поділитися досвідом зі своїми українськими колегами.

Вона наголосила, що довгострокова військова допомога Україні є ключовою необхідністю для перемоги. Наша держава, на її думку, має повне право зокрема атакувати об'єкти на території Росії.

"Також для реалізації Плану Перемоги важливим є довгострокове забезпечення постачання всього необхідного озброєння. Україна має повне право на самооборону, що включає також знищення військових об’єктів на території Росії", – зазначає Мієріня.

Нагадаємо, голова місії США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що поки в Альянсі немає консенсусу щодо запрошення України. Втім, Сполучені Штати й надалі наближатимуть членство України.