Венгрию могут выкинуть из НАТО, если будет препятствовать вступлению Украины – Пионтковский

Украина обязательно будет у НАТО. А если кто-нибудь будет препятствовать такому вступлению, в частности Венгрия, то ее нужно было бы выкинуть из Альянса.

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что Украине нужны гарантии безопасности в послевоенный период.

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А единственные возможные гарантии – это вступление в НАТО. Поэтому членство Украины в Альянсе будет гарантировано. И сейчас нужно к этому двигаться.

Единственные гарантии безопасности – это членство в НАТО. Это делает этот вариант неизбежным. Членство Украины в НАТО – это не столько гарантия безопасности для самой Украины, как гарантия безопасности для всего НАТО,

– подчеркнул Пионтковский.

Если Венгрия будет сопротивляться – ее нужно выкинуть из НАТО

Как отметил Пионтковский, в свое время генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украину немедленно примут в НАТО после победы. До победы сделать это сложно, ведь Западу придется посылать войска в Украину. А там, очевидно, к этому не готовы.

Пионтковский прокомментировал предстоящее вступление Украины в НАТО: смотрите видео

Сейчас в Украины реально есть та армия, которая способна защитить Европу от "восточной орды". Она выполняет задачи, которые являются основной целью НАТО.

Это не Запад оказывает услугу Украине. А Украина оказывает услугу Западу. Проблем со вступлением не должно быть. Если там будет возмущаться какая-нибудь Венгрия, то ее просто выкинут из состава НАТО. Она не должна мешать единой европейской армии, которая защитила западную цивилизацию,

– сказал Пионтковский.

Вступление Украины в НАТО: коротко