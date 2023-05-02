Венгрию могут выкинуть из НАТО, если будет препятствовать вступлению Украины – Пионтковский
Украина обязательно будет у НАТО. А если кто-нибудь будет препятствовать такому вступлению, в частности Венгрия, то ее нужно было бы выкинуть из Альянса.
Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что Украине нужны гарантии безопасности в послевоенный период.
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А единственные возможные гарантии – это вступление в НАТО. Поэтому членство Украины в Альянсе будет гарантировано. И сейчас нужно к этому двигаться.
Единственные гарантии безопасности – это членство в НАТО. Это делает этот вариант неизбежным. Членство Украины в НАТО – это не столько гарантия безопасности для самой Украины, как гарантия безопасности для всего НАТО,
– подчеркнул Пионтковский.
Если Венгрия будет сопротивляться – ее нужно выкинуть из НАТО
Как отметил Пионтковский, в свое время генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украину немедленно примут в НАТО после победы. До победы сделать это сложно, ведь Западу придется посылать войска в Украину. А там, очевидно, к этому не готовы.
Пионтковский прокомментировал предстоящее вступление Украины в НАТО: смотрите видео
Сейчас в Украины реально есть та армия, которая способна защитить Европу от "восточной орды". Она выполняет задачи, которые являются основной целью НАТО.
Это не Запад оказывает услугу Украине. А Украина оказывает услугу Западу. Проблем со вступлением не должно быть. Если там будет возмущаться какая-нибудь Венгрия, то ее просто выкинут из состава НАТО. Она не должна мешать единой европейской армии, которая защитила западную цивилизацию,
– сказал Пионтковский.
Вступление Украины в НАТО: коротко
- В последнее время в некоторых иностранных СМИ начали появляться материалы, где пытаются ослабить международную поддержку Украины. Журналисты пытаются изменить акценты относительно контрнаступления, продвигают различные альтернативные "мирные планы" и пытаются подвергнуть сомнению членство Украины в НАТО.
- Как подчеркнул представитель МИД Олег Николенко, в таких публикациях авторы обычно ссылаются на комментарии анонимных источников, а проверить достоверность информации – невозможно. Россия любит неопределенность, а продвижение Украины на пути к вступлению в НАТО заставит оккупантов унять свою агрессию.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже давно была бы членом НАТО, если бы решение принимал генсек Йенс Столтенберг. Однако для вступления нужно коллективное согласие.