НАТО не будет оглядываться на позицию России, – политолог о перспективах вступления Украины в Альянс

Украина с большой вероятностью станет членом Североатлантического альянса после победы в войне с Россией. Союзники всячески поддерживают нас в этом, оказывая поддержку оружием, боеприпасами, финансами.

Сегодня можно утверждать, что Украина уже максимально интегрирована в НАТО, ведь получает военно-техническую помощь, обменивается разведданными с партнерами, а ее военные проходят обучение на Западе. Об этом 24 каналу рассказал политолог Валентин Гладких.

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Нет причин отказывать Украине

Он подчеркнул, что в настоящее время внедрение системы распознавания "свой – чужой", согласование калибров, модернизация ВПК – все это уже произошло, хотя могло бы занять годы и даже десятилетия.

В таких обстоятельствах политолог не видит никаких причин и не может представить аргументов, с которыми можно отказать Украине в обретении членства в НАТО. Более того, если раньше НАТО как-никак оглядывалось на позицию России, то сейчас ее статус-кво разрушен, и, одобряя соответствующее решение, НАТО точно не будет учитывать мнение страны-агрессора, а будет руководствоваться только своими интересами.

России остается только наблюдать за этим, ведь желая усилить свой статус-кво быстрой победой в войне против Украины, она лишь ослабила его. Если раньше Владимир Путин требовал у НАТО вернуться к границам 1997 года, то теперь получил Швецию, Финляндию и потенциально Украину среди членов Альянса.

"Грубо говоря, если ты претендовал быть альфа-самцом, а тебя просто опустили, то с того места, где ты теперь находишься, имеется в виду Россия, рассказывать что, кому и как делать – просто смешно и бестолково", – заметил Гладких.

Он добавил, что главным "достижением" Путина стало лишь то, что все поняли, кем на самом деле является российский диктатор и его армия – это блеф и фейк.

Политолог объяснил, что Путин смог убедить весь мир в том, что у него есть сила и влияние, а его армия – "вторая в мире". Все могло быть так и дальше, если бы он не начал полномасштабную войну и не продемонстрировал на деле, кто есть кто. Но у него не хватило ума сидеть тихо и сохранять свой образ.

А как только он это сделал, то все поняли, что король не просто голый – это вообще не король,

– подытожил Гладких.

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