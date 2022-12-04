Сьогодні можна стверджувати, що Україна вже максимально інтегрована в НАТО, адже отримує військово-технічно допомогу, обмінюється розвідданими з партнерами, а її військові проходять навчання та вишкіл на Заході. Про це 24 каналу розказав політолог Валентин Гладких.

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Немає причин відмовляти Україні

Він наголосив, що наразі впровадження системи розпізнавання "свій – чужий", узгодження калібрів, модернізація ВПК – усе це вже відбулося, хоч могло б тривати роки і навіть десятиріччя.

За таких обставин політолог не бачить жодних причин і не може уявити аргументів, з якими можна відмовити Україні в набутті членства в НАТО. Ба більше, якщо раніше НАТО як-не-як озиралося на позицію Росії, то зараз її статус-кво зруйновано, і, схвалюючи відповідне рішення, НАТО точно не буде зважати на думку країни-агресорки, а керуватиметься лише своїми інтересами.

Росії ж залишається лише спостерігати за цим, адже бажаючи посилити свій статус-кво швидкою перемогою у війні проти України, вона лише послабила його. Тож якщо раніше Владімір Путін вимагав у НАТО повернутися до кордонів 1997 року, то тепер отримав Швецію, Фінляндію та потенційно Україну серед членів Альянсу.

"Грубо кажучи, якщо ти претендував бути альфа самцем, а тебе просто опустили, то з того місця, де ти тепер перебуваєш, мається на увазі Росія, розказувати що, кому і як робити – просто смішно і недолуго", – зауважив Гладких.

Він додав, що головним "досягненням" Путіна стало лише те, що всі зрозуміли, ким насправді є російський диктатор і його армія – це блеф та фейк.

Політолог пояснив, що Путін зміг переконати весь світ у тому, що він має силу та вплив, а його армія – "друга у світі". Усе могло б бути так само, якби він не почав повномасштабну війну і не продемонстрував на ділі, хто є хто. Але у нього не вистачило розуму, щоб сидіти тихо і зберігати свій образ.

А як тільки він це зробив, то всі зрозуміли, що король не те що голий – це взагалі не король,

– підсумував Гладких.

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