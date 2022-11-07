Надзвичайна і уповноважена пані-посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зауважила, що вимогу про оперативну сумісність української армії з арміями НАТО виконали ще до початку повномасштабної війни. Але існує необхідність в інституційній реформі оборонних механізмів в Україні.

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Що потрібно Україні для вступу в НАТО

Сіммонс зауважила, що повномасштабна війна продемонструвала – ЗСУ здатні діяти зі стандартним обладнанням НАТО.

Єдине, що зробила ця війна, якої ніхто не хотів, – вона довела, наскільки українські Збройні сили здатні діяти зі стандартним обладнанням НАТО. Але насправді ми це знали ще до (повномасштабної – 24 канал) війни. Мені шкода, що їм довелося пройти перевірку в цьому. Але ми вже знали, що проблема не в сумісності, в тому сенсі, що це вже було виконано,

– сказала вона.

Проте вона додала, що необхідна інституціональна реформа оборонних механізмів, оборонних закупівель, людських ресурсів оборони. Тут українцям ще належить провести багато роботи.

Пані-посол наголосила, що ця реформа потрібна не лише для питання вступу або не вступу України до НАТО, вона важлива для того, щоб у майбутньому мати сильні Збройні сили.

Цим людям треба, щоб їм не просто платили, їм потрібні прозорі можливості кар'єрного росту, їм треба, щоб було викоренено корупцію в частині оборонних закупівель, щоб вони могли довіряти тому, що все закуповується і відстежуються належним чином. Це робить інституцію сильнішою, що, своєю чергою, означає, що вона може краще підтримувати свою армію,

– заявила Сіммонс.

Вона додала, що ця робота ще триває з Міністерством оборони України й міністр Резніков теж вважає це важливим. Проте зараз складно розставити пріоритети.

Україна може посилити НАТО

30 вересня Володимир Зеленський заявив, що Україна вже пройшла свій шлях до НАТО і подає заявку до Північноатлантичного Альянсу.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає що Альянс може посилити тільки Україна, адже наша армія має досвід у протистоянні російській агресії, якого немає в жодної іншої армії світу.

В Офісі Президента теж переконані, що такий союзник, як Україна, значно посилить сили НАТО.

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