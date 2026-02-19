Украина выполнила все условия для вступления в НАТО, теперь решение за Альянсом, –Зеленский

Украина выполнила все возможные условия для вступления в НАТО и теперь решение только за партнерами. Однако, обсуждение России с США статуса Украины в Альянсе возможно только при участии Киева.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Пирсу Моргану Пирсу Моргану.

Читайте также Что может получить Украина в обмен на потенциальный отказ от НАТО

Президент отметил, что Украина сделала все, что должна была, и готова стать частью Альянса и укреплять всех союзников. Однако "теперь мяч на стороне наших партнеров, стран НАТО".

Соединенные Штаты, предыдущая администрация и эта администрация не видят, они не видят нас в НАТО. Будем откровенными. И они это говорят, но это не значит, что в будущем Украины не будет (в НАТО – 24 Канал). Но опять же, это не от нас зависит,

– подчеркнул глава государства.

Также Зеленский заявил, что США не должны обсуждать с Россией членство Украины без вовлеченности Киева.

Что блокирует вступление Украины в НАТО?