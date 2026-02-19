Украина выполнила все условия для вступления в НАТО, теперь решение за Альянсом, –Зеленский
- Украина выполнила все возможные условия для вступления в НАТО, и теперь решение за партнерами Альянса.
- Обсуждение статуса Украины в НАТО с Россией и США возможно только при участии Украины.
Украина выполнила все возможные условия для вступления в НАТО и теперь решение только за партнерами. Однако, обсуждение России с США статуса Украины в Альянсе возможно только при участии Киева.
Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Пирсу Моргану Пирсу Моргану.
Президент отметил, что Украина сделала все, что должна была, и готова стать частью Альянса и укреплять всех союзников. Однако "теперь мяч на стороне наших партнеров, стран НАТО".
Соединенные Штаты, предыдущая администрация и эта администрация не видят, они не видят нас в НАТО. Будем откровенными. И они это говорят, но это не значит, что в будущем Украины не будет (в НАТО – 24 Канал). Но опять же, это не от нас зависит,
– подчеркнул глава государства.
Также Зеленский заявил, что США не должны обсуждать с Россией членство Украины без вовлеченности Киева.
Что блокирует вступление Украины в НАТО?
Россия во время переговоров требует от НАТО письменной гарантии нерасширения на восток и отмены решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года о будущем членстве Украины. В МИД России заявили, что простого отказа Киева от вступления недостаточно, это подтвердила пресс-секретарь Мария Захарова.
Политтехнолог Аббас Галлямов считает, что такое условие намеренно усложняет переговоры, потому что решение в Альянсе принимают все страны по отдельности, и Украина не может его обеспечить.
Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сейчас вступление Украины в Альянс могли бы блокировать несколько государств, в частности США, Венгрия и Словакия, поскольку они не готовы поддержать единогласное решение о членстве.
Из-за требования России отказаться от курса на членство в НАТО Украине фактически пришлось бы менять Конституцию, где закреплено евроатлантическое направление. Владимир Зеленский отметил, что такие изменения недопустимы под давлением Москвы или любых других государств, ведь вопрос Конституции должен решать только украинский народ.