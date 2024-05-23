Это была бы большая карта в наших руках до конца войны, – Зеленский о приглашении Украины в НАТО

Владимир Зеленский отметил, что хотел бы увидеть практических решений от саммита НАТО в Вашингтоне. Эта встреча должна состояться в июле 2024 года.

В частности, президент Украины подчеркнул, что хочет, чтобы наше государство получило приглашение к вступлению в НАТО. Однако, по мнению Зеленского, это приглашение не означает автоматическое членство нашего государства в НАТО.

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Зеленский стремится получить приглашение в НАТО в Вашингтоне

Украинский глава отметил, что очень хотел бы, чтобы наше государство получило приглашение в НАТО. Глава государства подчеркнул, что это была бы "очень серьезная карта в руках Украины до конца войны".

Хотя я считаю, что когда эта карта в руках Украины, она также в руках США и других партнеров, и даже тех, кто не в НАТО. Тех, кто является соседями России, и кто беспокоится о своей безопасности. Потому что все может полностью измениться,

– сказал Зеленский.

Президент отметил, что те страны, которые сегодня верят, что Россия на них никогда не нападет, и те, кто считает себя экономическим партнером, завтра могут стать врагами для страны-агрессора.

"Не так ли было с Украиной? Разве мы не были их главными друзьями? Разве мы не были для них основным рынком? Разве они не были нашим основным торговым партнером? Семьи, друзья, экономика, география, безопасность, все. А теперь мы стопроцентно враги", – подчеркнул глава государства.

Зеленский рассказал, что приглашение Украины в НАТО – это изменение геополитической безопасности в европейском регионе. Поэтому он верит, что это повлияет на весь мир и хотел бы конкретики, а именно приглашение.

Да, это политический инструмент. Но это не означает, что мы в НАТО. И мы не нажимаем. Мы понимаем, что если будет приглашение, то обсуждать членство в НАТО будем только после войны. Мы понимаем все аргументы. Никакого давления с нашей стороны не будет,

– сказал Зеленский.

Президент также высказался о закрытии украинского неба

В то же время Зеленский отметил, что некоторые страны НАТО говорят, что якобы приглашение нашего государства в Альянс приведет к "эскалации конфликта". Глава государства считает, что США и Германия к этому не готовы.

В таком случае президент Украины отметил, может ли наше государство в конце концов получить семь систем Patriot от стран НАТО.

"Мы хотели бы закрыть воздушное пространство над всеми нашими регионами и иметь 20 – 30 (комплексов Patriot – 24 Канал). Давайте об этом забудем. Можем ли мы получить семь? Как вы думаете, это много для юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне? Для страны, которая с 2008 года пытается стать членом НАТО? Для страны, которая сегодня борется за свободу и демократию во всем мире?" – спросил Зеленский.

Президент Украины Зеленский приветствовал решение Америки предоставить истребители F-16, отметив, что без них Украине не хватило бы авиапарка из 130 самолетов, необходимых для эффективной борьбы с российской авиацией. Зеленский подчеркнул важность этой поддержки, заявив, что она является практическим решением проблем продолжающейся войны.