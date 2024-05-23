Зокрема, президент України підкреслив, що хоче, аби наша держава отримала запрошення до вступу в НАТО. Однак, на думку Зеленського, це запрошення не означає автоматичне членство нашої держави в НАТО.

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Зеленський прагне отримати запрошення в НАТО у Вашингтоні

Український очільник зазначив, що дуже хотів би, щоб наша держава отримала запрошення до НАТО. Глава держави наголосив, що це була б "дуже серйозна карта в руках України до кінця війни".

Хоча я вважаю, що коли ця карта в руках України, вона також в руках США та інших партнерів, і навіть тих, хто не в НАТО. Тих, хто є сусідами Росії, і хто турбується про свою безпеку. Тому що все може повністю змінитися,

– сказав Зеленський.

Президент зауважив, що ті країни, які сьогодні вірять, що Росія на них ніколи не нападе, і ті, хто вважає себе економічним партнером, завтра можуть стати ворогами для країни-агресорки.

"Чи не так було з Україною? Хіба ми не були їхніми головними друзями? Хіба ми не були для них основним ринком? Хіба вони не були нашим основним торговим партнером? Сім'ї, друзі, економіка, географія, безпека, все. А тепер ми стовідсотково вороги", – наголосив глава держави.

Зеленський розповів, що запрошення України в НАТО – це зміна геополітичної безпеки в європейському регіоні. Тому він вірить, що це вплине на весь світ і хотів би конкретики, а саме запрошення.

Так, це політичний інструмент. Але це не означає, що ми в НАТО. І ми не натискаємо. Ми розуміємо, що якщо буде запрошення, то обговорювати членство в НАТО будемо лише після війни. Ми розуміємо всі аргументи. Жодного тиску з нашого боку не буде,

– сказав Зеленський.

Президент також висловився про закриття українського неба

Водночас Зеленський зазначив, що деякі країни НАТО кажуть, що нібито запрошення нашої держави до Альянсу призведе до "ескалації конфлікту". Глава держави вважає, що США і Німеччина до цього не готові.

У такому випадку президент України зазначив, чи може наша держава врешті-решт отримати сім систем Patriot від країн НАТО.

"Ми хотіли б закрити повітряний простір над усіма нашими регіонами і мати 20 – 30 (комплексів Patriot – 24 Канал). Давайте про це забудемо. Чи можемо ми отримати сім? Як ви думаєте, це забагато для ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні? Для країни, яка з 2008 року намагається стати членом НАТО? Для країни, яка сьогодні бореться за свободу та демократію в усьому світі?" – спитав Зеленський.

Президент України Зеленський привітав рішення Америки надати винищувачі F-16, зазначивши, що без них Україні не вистачило б авіапарку зі 130 літаків, необхідних для ефективної боротьби з російською авіацією. Зеленський підкреслив важливість цієї підтримки, заявивши, що вона є практичним розв'язанням проблем війни, що тривають.