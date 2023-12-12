В Австрии были против переговоров о вступлении Украины в ЕС: Киев ответил на это заявление
Украина стоит на пороге начала переговоров о вступлении в ЕС. Ранее в Австрии высказались против этого процесса, поэтому в Украине отреагировали.
Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в комментарии корреспондентке 24 Канала Софии Назаренко прокомментировала заявление канцлера Австрии, который выступает против ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС По словам Стефанишиной, во время встречи с австрийской делегацией она не увидела намеков на блокирование с их стороны.
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Положительный сигнал очень важен
Канцлер Австрии сделал заявление против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС во время выступления в парламенте. По словам Стефанишиной, австрийский парламент все равно принял решение "в поддержку положительного сигнала расширениядля всех стран".
Кроме того, сегодня на полях заседания Совета ЕС по общим вопросам у украинского министра состоялась двусторонняя встреча с австрийской коллегой.
Она (министр Австрии по европейским делам – 24 Канал) также говорила, что никаких намеков на блокирование решения нет,
– сказала Стефанишина.
Украинский министр говорит, что положительный импульс для всех стран исторически важен сейчас, и в будущем он может предотвратить формирование "островков нестабильности" в тех или иных регионах.
Вступление Украины в ЕС – будет ли начало переговоров
- Вопросы начала переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз будут обсуждать на саммите 14 – 15 декабря. Большинство стран-членов высказались "за" начало процесса. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар 11 декабря принял участие в заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам в Брюсселе. Одна из тем переговоров глав дипломатий стран-членов ЕС касалась и Украины.
- Дмитрий Кулеба заявил, что в Европе нет ни одной страны, которая не желает бы видеть наше государство в составе организации. Есть только те, кто хочет более тщательно изучать последствия. Он подчеркнул, что есть некоторые положительные сигналы со стороны Венгрии.
- 8 декабря Верховная Рада поддержала три евроинтеграционных законопроекта. Их уже успел подписать президент Владимир Зеленский. Ранее о поддержке евроинтеграционных законопроектов сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. Он отметил, что "на сегодняшний день неудержимые реформы завершены".