В Австрии были против переговоров о вступлении Украины в ЕС: Киев ответил на это заявление

Украина стоит на пороге начала переговоров о вступлении в ЕС. Ранее в Австрии высказались против этого процесса, поэтому в Украине отреагировали.

Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в комментарии корреспондентке 24 Канала Софии Назаренко прокомментировала заявление канцлера Австрии, который выступает против ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС По словам Стефанишиной, во время встречи с австрийской делегацией она не увидела намеков на блокирование с их стороны.

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Положительный сигнал очень важен

Канцлер Австрии сделал заявление против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС во время выступления в парламенте. По словам Стефанишиной, австрийский парламент все равно принял решение "в поддержку положительного сигнала расширениядля всех стран".

Кроме того, сегодня на полях заседания Совета ЕС по общим вопросам у украинского министра состоялась двусторонняя встреча с австрийской коллегой.

Она (министр Австрии по европейским делам – 24 Канал) также говорила, что никаких намеков на блокирование решения нет,

– сказала Стефанишина.

Украинский министр говорит, что положительный импульс для всех стран исторически важен сейчас, и в будущем он может предотвратить формирование "островков нестабильности" в тех или иных регионах.

Вступление Украины в ЕС – будет ли начало переговоров