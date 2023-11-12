В общей сложности есть 35 разделов для переговоров. Они объединены в 6 кластеров.
Обратите внимание В Украине нет российского меньшинства, – Стефанишина о переговорах с ЕС
Если лидеры стран ЕС на Совете, который состоится в середине декабря в Брюсселе, примут положительное решение о начале переговоров, следующим шагом будет получение Еврокомиссией так называемого переговорного мандата – своеобразной книги правил, чего мы должны добиться в ходе дискуссий,
– говорится в сообщении.
Матернова подчеркнула, что в отчете указали, что получить этот мандат Украина может в марте 2024 года. Она выразила надежду на то, что именно тогда и стартуют переговоры.
На каких изменениях должна сосредоточиться Украина
Матернова добавила, что Украина должна сосредоточиться на 4 сферах. Речь идет о:
- кадровое обеспечение НАБУ;
- изменения в закон о декларации;
- принятие закона о лоббировании;
- принятие нормативно-правовой базы в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии по нацменьшинствам.