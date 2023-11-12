Загалом є є 35 розділів для переговорів. Вони об'єднані в 6 кластерів.

Зверніть увагу В Україні немає російської меншини, – Стефанішина про переговори з ЄС

Якщо лідери країн ЄС на Раді, що відбудеться в середині грудня в Брюсселі, ухвалять позитивне рішення про початок переговорів, наступним кроком буде отримання Єврокомісією так званого переговорного мандату – своєрідної книги правил, чого ми маємо досягти в ході дискусій,

– мовиться у повідомленні.

Матернова наголосила: у звіті вказали, що отримати цей мандат Україна може у березні 2024 року. Вона висловила сподівання, що саме тоді й стартують переговори.

На яких змінах має зосередитися Україна

Матернова додала, що наразі Україна має зосередитися на 4 сферах. Мовиться про:

кадрове забезпечення НАБУ;

зміни до закону про декларації;

ухвалення закону про лобіювання;

ухвалення нормативно-правової бази відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії щодо нацменшин.

Важливо! У листопаді 2023 року Єврокомісія ухвалила історичне рішення. Вона рекомендувала почати переговори про вступ України та Молдови до ЄС. Мовилося, що Україна виконала вже 90% реформ. До слова, радісна новина викликала справжню істерику у росіян.