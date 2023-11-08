Рекомендация начать переговоры о вступлении в ЕС: чего Украине ждать дальше
Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз. Скорость их протекания зависит от скорости реформ.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала корреспондентке 24 Канала в Брюсселе Софии Назаренко, что сначала рекомендации начать переговоры передадут Европейскому совету. Дальше там должно быть принято политическое решение, а уже после этого начнется работа.
Вступление в Евросоюз все ближе: Украина выполнила 90% реформ, которых от нее ожидали
Процесс основан на заслугах
Президентка Еврокомиссии отметила, что Украина еще находится в процессе выполнения реформ, которые еще оценят в марте. Она также подчеркнула, что весь процесс зависит от скорости принятия и осуществления соответствующих реформ.
Конечно, это процесс, основанный на заслугах,
– сказала фон дер Ляен.
По ее словам, политическое решение о начале переговоров о вступлении в ЕС должен принять Европейский Совет уже в середине декабря. Если этот институт скажет "да", то переговоры о вступлении откроют. Глава Еврокомиссии рассказала, что есть несколько пунктов по Украине.
Прежде всего, это касается реформ: Украина должна их закончить. Это четко отмечено в рекомендации, и до марта Еврокомиссия будет отчитываться о прогрессе.
Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
- Европейская комиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. Еврокомиссия также подготовила отчет о прогрессе, достигнутым Украиной по пути в ЕС.
- Об этом заявила Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на пресс-конференции. Корреспондент 24 Канала передает, что в ЕС подчеркнули – Украина выполнила 90% реформ.
- Урсула фон дер Ляен сообщила, что Украина добилась успеха в реформах в сфере конституционного правосудия, реформе отбора Высшего совета правосудия, антикоррупционной программе, борьбе с отмыванием денег, важных мерах по сдерживанию олигархов, а также – новый закон о медиа и закон о национале.