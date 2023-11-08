Рекомендация начать переговоры о вступлении в ЕС: чего Украине ждать дальше

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз. Скорость их протекания зависит от скорости реформ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала корреспондентке 24 Канала в Брюсселе Софии Назаренко, что сначала рекомендации начать переговоры передадут Европейскому совету. Дальше там должно быть принято политическое решение, а уже после этого начнется работа.

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Процесс основан на заслугах

Президентка Еврокомиссии отметила, что Украина еще находится в процессе выполнения реформ, которые еще оценят в марте. Она также подчеркнула, что весь процесс зависит от скорости принятия и осуществления соответствующих реформ.

Конечно, это процесс, основанный на заслугах,

– сказала фон дер Ляен.

По ее словам, политическое решение о начале переговоров о вступлении в ЕС должен принять Европейский Совет уже в середине декабря. Если этот институт скажет "да", то переговоры о вступлении откроют. Глава Еврокомиссии рассказала, что есть несколько пунктов по Украине.

Прежде всего, это касается реформ: Украина должна их закончить. Это четко отмечено в рекомендации, и до марта Еврокомиссия будет отчитываться о прогрессе.

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС