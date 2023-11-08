Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла кореспондентці 24 Каналу у Брюсселі Софії Назаренко, що спочатку рекомендації почати переговори передадуть до Європейської ради. Далі там мають прийняти політичне рішення, а вже після цього почнеться робота.

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Процес заснований на заслугах

Президентка Єврокомісії зазначила, що Україна ще перебуває в процесі виконання реформ, які ще оцінять в березні. Вона також наголосила, що весь процес залежить від швидкості прийняття та втілення відповідних реформ.

Звичайно, це процес, заснований на заслугах,

– сказала фон дер Ляєн.

За її словами, політичне рішення щодо початку переговорів про вступ до ЄС має прийняти Європейська Рада вже в середині грудня. Якщо ця інституція скаже "так", то переговори про вступ відкриють. Очільниця Єврокомісії розповіла, що є кілька пунктів щодо України.

Насамперед це стосується реформ: Україна повинна їх закінчити. Це чітко зазначено в рекомендації, і до березня Єврокомісія звітуватимемо про прогрес.

Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ України до ЄС