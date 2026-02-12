Министр обороны Германии сказал, что нужно для вступления Украины в ЕС

Глава немецкого Минобороны Борис Писториус высказался относительно согласования сроков вступления Украины в Евросоюз. По его словам, это требует отдельных переговоров и дополнительной подготовительной работы.

Соответствующее заявление он сделал перед началом встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

Актуально Украина сделает все, чтобы технически быть готовой к вступлению в ЕС до 2027 года, – Зеленский

Что сказал Писториус о вступлении Украины в ЕС?

Министр обороны Германии прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о необходимости установления четкой даты вступления Украины в Европейский Союз, подчеркнув, что членство в ЕС является составляющей системы безопасности государства.

Так, Борис Писториус отметил, что считает вполне возможным достичь договоренности о конкретном сроке. Вместе с тем он подчеркнул, что такое решение требует отдельной проработки.

Какой она должна быть? Об этом надо вести переговоры. Это не то, что можно определить под влиянием момента,

– добавил глава Министерства обороны Германии.

Какие последние заявления звучали относительно вступления Украины в ЕС?