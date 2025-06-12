Есть план А, план А+ и план А со звездочкой, – госпожа посол о перспективе вступления Украины в ЕС

Евросоюз все еще рассчитывает начать переговоры о вступлении Украины по всем кластерам до конца года, несмотря на блокирование со стороны Венгрии. Есть разные способы, чтобы это реализовать.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на посла Евросоюза в Украине Катарину Матернову в интервью для "РБК-Украина".

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Как госпожа посол оценивает перспективы вступления Украины в ЕС

Украина и ЕС имеют амбициозные цели на этот год относительно прогресса в процессе вступления Украины в Евросоюз. Однако этому препятствует позиция одной страны – Венгрии.

Матернова выразила надежду, что все еще возможно открыть все кластеры переговоров в этом году при нынешних политических обстоятельствах.

Коллеги указывают, что есть разные способы, как это можно реализовать, и план все еще заключается в том, чтобы открыть сначала три, а потом еще три кластера – и все это еще в рамках датского председательства (вторая половина этого года – 24 Канал). Поэтому это все еще план А, или план А+, или план А со звездочкой,

– отмечает госпожа посол.

Напомним, что по словам президента Европейского совета Антониу Кошти, сейчас быстрее всего вступить в ЕС могут Албания и Черногория. Если страны проведут необходимые реформы, это может произойти до 2030 года.