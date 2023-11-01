Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, – Politico

Вскоре Еврокомиссия опубликует свой отчет о прогрессе Украины и других стран, стремящихся вступить в ЕС.

Брюссель рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой. Об этом журналистам сообщили официальные лица и дипломаты ЕС.

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Украина получит "зеленый свет" от Еврокомиссии

8 ноября Еврокомиссия опубликует свой отчет о прогрессе Украины на пути вступления в ЕС. Сообщается, что Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, но при условии "технических" предосторожностей.

В частности, странам необходимо добиться большего прогресса, начиная с создания надежной и независимой судебной системы и заканчивая защитой прав меньшинств и внедрением антикоррупционных мер.

Это будут не мелкие, а большие оговорки,

– предупредил французский чиновник.

Стоит отметить, что эта рекомендация будет ключевым шагом в решении ЕС о том, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной. Решение о начале официальных переговоров о членстве Украины в ЕС объявят во время саммита 14 – 15 декабря.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца этого года.

Какие реформы должна выполнить Украина

Летом 2022 года получила статус кандидата на вступление в ЕС и обязалась выполнить перечень из 7 рекомендаций Еврокомиссии:

Реформировать Конституционный трибунал;

Продолжить судебную реформу;

Бороться с отмыванием средств;

Воплотить антиолигархический закон;

бороться с коррупцией и назначить руководителя САП;

Согласовать аудиовизуальное законодательство с европейским;

Изменить законодательство о нацменьшинствах.

Если рекомендации не выполнить, статус кандидата может быть отозван.