Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, – Politico
Источник:Politico
Вскоре Еврокомиссия опубликует свой отчет о прогрессе Украины и других стран, стремящихся вступить в ЕС.
Брюссель рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой. Об этом журналистам сообщили официальные лица и дипломаты ЕС.
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Украина получит "зеленый свет" от Еврокомиссии
8 ноября Еврокомиссия опубликует свой отчет о прогрессе Украины на пути вступления в ЕС. Сообщается, что Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, но при условии "технических" предосторожностей.
В частности, странам необходимо добиться большего прогресса, начиная с создания надежной и независимой судебной системы и заканчивая защитой прав меньшинств и внедрением антикоррупционных мер.
Это будут не мелкие, а большие оговорки,
– предупредил французский чиновник.
Стоит отметить, что эта рекомендация будет ключевым шагом в решении ЕС о том, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной. Решение о начале официальных переговоров о членстве Украины в ЕС объявят во время саммита 14 – 15 декабря.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца этого года.
Какие реформы должна выполнить Украина
Летом 2022 года получила статус кандидата на вступление в ЕС и обязалась выполнить перечень из 7 рекомендаций Еврокомиссии:
- Реформировать Конституционный трибунал;
- Продолжить судебную реформу;
- Бороться с отмыванием средств;
- Воплотить антиолигархический закон;
- бороться с коррупцией и назначить руководителя САП;
- Согласовать аудиовизуальное законодательство с европейским;
- Изменить законодательство о нацменьшинствах.
Если рекомендации не выполнить, статус кандидата может быть отозван.