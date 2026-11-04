Еврокомиссия подтвердила готовность Украины к открытию всех кластеров, – Корецкий

Европейская комиссия подтвердила, что Украина выполнила условия для открытия всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС. Прогресс в подготовке к членству был зафиксирован в девяти разделах, а в десяти сферах отмечены хорошие или очень хорошие результаты.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Что известно о прогрессе Украины на пути в ЕС?

Несмотря на полномасштабную войну, Украина продолжает продвигаться на пути к членству в Евросоюзе. Состояние подготовки к вступлению улучшилось в девяти разделах – это более чем вдвое больше, чем в прошлом году.

Еврокомиссия подтвердила, что Украина выполнила условия для открытия всех оставшихся кластеров. Состояние подготовки к вступлению улучшилось в 9 разделах. Это более чем вдвое больше, чем в прошлом году. Ухудшения нет ни в одном разделе, как и отката реформ,

– подчеркнул Корецкий.

Хороший или очень хороший прогресс Еврокомиссия отметила в десяти сферах. Среди них – энергетика, цифровизация, финансовые услуги, налогообложение, образование, наука, сельское хозяйство и таможня.

Отдельно Корецкий обратил внимание на оценку внешней политики, безопасности и обороны. Впервые эта сфера получила наивысшую оценку прогресса, что свидетельствует о признании вклада Украины в общую безопасность Европы.

Также Еврокомиссия отметила независимость и эффективность украинских антикоррупционных институтов. Улучшились и оценки в сферах судебной власти и юстиции, от которых зависит переход к следующему этапу переговоров.

Каковы следующие шаги Украины на пути в ЕС?

Следующей целью для Украины является получение промежуточной оценки бенчмарков (IBAR) в начале 2027 года. Для подготовки к этому этапу была создана совместная рабочая группа Украины и ЕС – по инициативе президента Владимира Зеленского и председательницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Мы ставим амбициозные, но достижимые цели. Есть сферы, где нужно работать быстрее. Рекомендации Еврокомиссии мы принимаем во внимание. Этого результата мы в очередной раз достигли все вместе. Только совместными усилиями Верховной Рады и правительства можно двигаться к ЕС и привлекать финансовую помощь для Украины,

– сказал премьер-министр.

В ближайшее время Корецкий планирует принять участие в Форуме по вопросам расширения в Брюсселе. Там он должен обсудить дальнейшие шаги по ускорению продвижения Украины к членству в Евросоюзе.

Напомним, 4 ноября Еврокомиссия представила ежегодный "Пакет по вопросам расширения", в котором оценила прогресс стран-кандидатов на вступление в ЕС. В документе Брюссель призвал Украину ускорить темпы реформ, чтобы достичь цели – завершить переговоры о членстве до конца 2028 года.