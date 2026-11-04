Єврокомісія підтвердила готовність України до відкриття всіх кластерів, – Корецький

Про це повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

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Що відомо про прогрес України на шляху до ЄС?

Попри повномасштабну війну Україна продовжує просуватися на шляху до членства в Євросоюзі. Стан підготовки до вступу покращився у дев'яти розділах – це більш ніж удвічі більше, ніж торік.

Єврокомісія підтвердила, що Україна виконала умови для відкриття всіх кластерів, що залишилися. Стан підготовки до вступу покращився у 9 розділах. Це більш ніж удвічі більше, ніж минулого року. Погіршення немає в жодному розділі, як і відкату реформ– наголосив Корецький.

Хороший або дуже хороший прогрес Єврокомісія відзначила у десяти сферах. Серед них – енергетика, цифровізація, фінансові послуги, оподаткування, освіта, наука, сільське господарство та митниця.

Окремо Корецький звернув увагу на оцінку зовнішньої політики, безпеки й оборони. Вперше ця сфера отримала найвищу оцінку прогресу, що свідчить про визнання внеску України у спільну безпеку Європи.

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Також Єврокомісія відзначила незалежність та ефективність українських антикорупційних інституцій. Покращилися й оцінки у сферах судової влади та юстиції, від яких залежить перехід до наступного етапу переговорів.

Які наступні кроки України на шляху до ЄС?

Наступною метою для України є отримання проміжної оцінки бенчмарків (IBAR) на початку 2027 року. Для підготовки до цього етапу створили спільну робочу групу України та ЄС – за ініціативи Президента Володимира Зеленського та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Ми ставимо амбітні, але осяжні цілі. Є сфери, де треба працювати швидше. Рекомендації Єврокомісії ми беремо в роботу. Цей результат ми вкотре досягли всі разом. Тільки спільними зусиллями Верховної Ради та Уряду можна рухатися до ЄС і залучати фінансову допомогу для України– сказав премʼєр-міністр.

Найближчим часом Корецький планує взяти участь у Форумі з питань розширення в Брюсселі. Там він має обговорити подальші кроки для прискорення руху України до членства в Євросоюзі.

Нагадаємо, 4 листопада Єврокомісія представила щорічний "Пакет із питань розширення", у якому оцінила прогрес країн-кандидатів на вступ до ЄС. У документі Брюссель закликав Україну прискорити темпи реформ, аби досягти мети – завершити переговори про членство до кінця 2028 року.