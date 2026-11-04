Брюссель призвал Украину ускорить реформы заради вступления в ЕС в 2028 году

4 ноября Европейская комиссия призвала Украину значительно ускорить темпы реформ. В Брюсселе подчеркнули, что это позволит достичь поставленной цели и завершить переговоры о вступлении в ЕС к концу 2028 года.

Соответствующие оценки были обнародованы в ежегодном отчете о расширении блока.

Что Еврокомиссия требует от Украины?

4 ноября Еврокомиссия представила ежегодный "Пакет по вопросам расширения", в котором оценила прогресс стран-кандидатов на вступление в ЕС. В документе Брюссель призвал Украину ускорить темпы реформ, чтобы достичь цели – завершить переговоры о членстве до конца 2028 года.

В Еврокомиссии отметили, что, несмотря на полномасштабную российскую агрессию, Украина продолжает внедрять ключевые отраслевые реформы. Также там отметили эффективность украинской антикоррупционной системы и независимость специализированных антикоррупционных органов.

В то же время необходимо выполнить ключевые требования в сфере верховенства права. В частности, Украина должна реализовать "дорожные карты" по развитию демократических институтов, реформированию государственного управления и защите национальных меньшинств.

Важно, чтобы Украина продолжала ускорять темпы реформ, чтобы страна смогла достичь своей амбициозной цели – завершить переговоры о вступлении к концу 2028 года,

– подчеркнули в Еврокомиссии.

ЕС отметил прогресс на пути к членству в Черногории, Албании, Молдове и Украине. Для этих четырех государств Брюссель также представляет ориентировочные дорожные карты с конкретными этапами работы на следующий год.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, что эти документы должны помочь странам продвигаться в переговорах.

Сейчас мы предлагаем набор ориентировочных дорожных карт для стран, переговоры с которыми продвигаются дальше всего, – Черногории, Албании, Украины и Молдовы. Это четкий план действий на следующий год и прочная основа для будущих переговоров. Шаг за шагом мы строим более целостный и сильный Союз,

– сказала она.

Один из чиновников в комментарии СМИ заявил, что Украина может открыть два последних переговорных кластера до конца 2026 года. По его словам, Еврокомиссия тесно сотрудничает с Киевом, чтобы ускорить реформы и достичь промежуточных критериев верховенства права в 2027 году.

Мы ожидаем, что Рада ЕС откроет остальные кластеры до конца года. Мы очень тесно сотрудничаем с Украиной, чтобы ускорить реформы для достижения промежуточных критериев верховенства права в 2027 году (...) Если все это будет сделано в течение следующего года, Рада также может принять отчет об оценке промежуточных критериев для Украины, после чего может произойти закрытие разделов,

– сказал чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Евросоюз создадут совместную рабочую группу т для ускорения прогресса в достижении бенчмарков (промежуточных критериев). Стороны договорились сосредоточиться на реформах в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.