Не может быть никакой дискуссии, – президент Финляндии о членстве Украины в ЕС и НАТО

Вступление Украины в ЕС и НАТО – это гарантии безопасности, которые защитят от новой российской агрессии. Относительно будущего членства не может быть никакой дискуссии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Финляндии Александра Стубба во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Членство Украины в ЕС и НАТО – неоспоримо"

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что не может быть никакой дискуссии относительно членства Украины в ЕС и НАТО. Более того, это должно стать гарантией суверенитета и безопасности для нашего государства.

Стубб считает, что ключевым этапом для обеспечения мира должны быть независимость Украины, ее суверенитет и территориальная целостность. В качестве примера он привел пример времен Второй мировой войны, когда Финляндия сохранила суверенитет, но потеряла часть территорий и свободу выбора внешнеполитических союзов.

Есть две красные линии, за которыми не может быть никакой дискуссии – это членство Украины в ЕС и НАТО,

– заявил Стубб.

Президент Финляндии также добавил, что Украина уже ведет переговоры о вступлении в Евросоюз. Кроме того, Стубб убежден, что в будущем Украина станет членом НАТО.

Стубб также считает, что если Россия снова решится напасть на Украину, то наше государство "автоматически станет членом Североатлантического Альянса". Впрочем, такие действия он называет "крайней мерой, которая может быть".