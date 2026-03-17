Україна отримала всі умови для вступу до ЄС: передано останні три кластери
17 марта, 10:23
Украина получила все условия для вступления в ЕС: переданы последние 3 кластера

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • Украина получила условия для вступления в ЕС по последним трем кластерам: конкурентоспособность, зеленая повестка дня и ресурсы.
  • Следующим шагом является выполнение требований, закрытия кластеров и подписание договора о вступлении в ЕС.

Украинская делегация в Брюсселе получила от Европейского Союза условия по последним трем переговорным кластерам. Украина впервые имеет полный пакет требований для вступления в ЕС.

Теперь Украина начинает работу над реализацией всех условий для вступления. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Смотрите также Украину просят подождать со вступлением в ЕС 10 – 20 лет, которых у нас нет, – Утка

Какие новые требования получила Украина для вступления в Евросоюз?

Украинская делегация во время работы в Брюсселе получила от Европейского Союза условия для вступления по финальным трем переговорным кластерам. Речь идет о:

  • кластере 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие",
  • кластере 4 "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение",
  • кластер 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

Так, Украина впервые в истории получила полный пакет условий, необходимых для вступления в ЕС.

Ранее, в декабре, украинская сторона уже получила соответствующие бенчмарки по кластерам:

  • 1 "Основы процесса вступления в ЕС",
  • 2 "Внутренний рынок",
  • 6 "Внешние отношения".

Следующим этапом является выполнение определенных требований, закрытие переговорных кластеров и подписание договора о вступлении. Это станет финальным шагом на пути к полноправному членству Украины в Европейском Союзе.

Как продвигается евроинтеграция Украины?

  • В начале марта страны ЕС заблокировали ускоренное вступление Украины в ЕС в 2027 году, отдав предпочтение традиционной процедуре. Окончательное решение по модели вступления Украины будет сформировано 19 марта в выводах Совета ЕС.

  • Ранее Еврокомиссия подчеркнула необходимость признания однополых браков в Украине для соответствия стандартам ЕС по правам человека. Новый Гражданский кодекс Украины критикуется за сужение правовой защиты для однополых пар, что может усложнить евроинтеграционные обязательства страны.

  • Европейские политики обсуждают возможность ускоренного вступления Украины в ЕС как часть мирного плана для Украины в ЕС как часть мирного плана для завершения войны с Россией. Ранее сообщалось, что ЕС может предложить Украине членство до 2027 года, но это оказалось маловероятно из-за сложных процедурных требований, которые включают реформы в сфере правового порядка, борьбы с коррупцией и экономической стабильности.