Украина получила все условия для вступления в ЕС: переданы последние 3 кластера

Украинская делегация в Брюсселе получила от Европейского Союза условия по последним трем переговорным кластерам. Украина впервые имеет полный пакет требований для вступления в ЕС.

Теперь Украина начинает работу над реализацией всех условий для вступления. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Смотрите также Украину просят подождать со вступлением в ЕС 10 – 20 лет, которых у нас нет, – Утка

Какие новые требования получила Украина для вступления в Евросоюз?

Украинская делегация во время работы в Брюсселе получила от Европейского Союза условия для вступления по финальным трем переговорным кластерам. Речь идет о:

кластере 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие",

кластере 4 "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение",

кластер 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

Так, Украина впервые в истории получила полный пакет условий, необходимых для вступления в ЕС.

Ранее, в декабре, украинская сторона уже получила соответствующие бенчмарки по кластерам:

1 "Основы процесса вступления в ЕС",

2 "Внутренний рынок",

6 "Внешние отношения".

Следующим этапом является выполнение определенных требований, закрытие переговорных кластеров и подписание договора о вступлении. Это станет финальным шагом на пути к полноправному членству Украины в Европейском Союзе.

Как продвигается евроинтеграция Украины?