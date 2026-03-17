Украина получила все условия для вступления в ЕС: переданы последние 3 кластера
- Украина получила условия для вступления в ЕС по последним трем кластерам: конкурентоспособность, зеленая повестка дня и ресурсы.
- Следующим шагом является выполнение требований, закрытия кластеров и подписание договора о вступлении в ЕС.
Украинская делегация в Брюсселе получила от Европейского Союза условия по последним трем переговорным кластерам. Украина впервые имеет полный пакет требований для вступления в ЕС.
Теперь Украина начинает работу над реализацией всех условий для вступления. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Какие новые требования получила Украина для вступления в Евросоюз?
Украинская делегация во время работы в Брюсселе получила от Европейского Союза условия для вступления по финальным трем переговорным кластерам. Речь идет о:
- кластере 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие",
- кластере 4 "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение",
- кластер 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".
Так, Украина впервые в истории получила полный пакет условий, необходимых для вступления в ЕС.
Ранее, в декабре, украинская сторона уже получила соответствующие бенчмарки по кластерам:
- 1 "Основы процесса вступления в ЕС",
- 2 "Внутренний рынок",
- 6 "Внешние отношения".
Следующим этапом является выполнение определенных требований, закрытие переговорных кластеров и подписание договора о вступлении. Это станет финальным шагом на пути к полноправному членству Украины в Европейском Союзе.
Как продвигается евроинтеграция Украины?
В начале марта страны ЕС заблокировали ускоренное вступление Украины в ЕС в 2027 году, отдав предпочтение традиционной процедуре. Окончательное решение по модели вступления Украины будет сформировано 19 марта в выводах Совета ЕС.
Ранее Еврокомиссия подчеркнула необходимость признания однополых браков в Украине для соответствия стандартам ЕС по правам человека. Новый Гражданский кодекс Украины критикуется за сужение правовой защиты для однополых пар, что может усложнить евроинтеграционные обязательства страны.
Европейские политики обсуждают возможность ускоренного вступления Украины в ЕС как часть мирного плана для Украины в ЕС как часть мирного плана для завершения войны с Россией. Ранее сообщалось, что ЕС может предложить Украине членство до 2027 года, но это оказалось маловероятно из-за сложных процедурных требований, которые включают реформы в сфере правового порядка, борьбы с коррупцией и экономической стабильности.