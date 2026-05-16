Должны это улучшить, – эксперт по Евроинтеграции сказал, что нужно Украине для вступления в ЕС

Украина целенаправленно и последовательно осуществляет шаги, которые приближают ее к вступлению в Европейский Союз. Однако Киеву придется решить еще определенные вопросы, прежде чем приблизиться к членству в ЕС.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил предприниматель, эксперт по вопросам Евроинтеграции, соучредитель инициативы Get Ready for Europe Оливье Виллокс, отметив, по каким показателям в Евросоюзе оценивают прогресс Украины на пути к Евроинтеграции. Также он прокомментировал открытие шести переговорных кластеров по вступлению в ЕС, о которых подчеркивал Владимир Зеленский.

Какие изменения позволят Украине приблизиться к членству в ЕС?

Уиллокс отметил, что критика своей страны с уважением к ней является признаком настоящей демократии, которая хорошо функционирует. Именно такую свободу хотят видеть в Евросоюзе.

"Речь идет как о законе, так и о реальности. Если медиа не могут свободно говорить все, что хотят, конечно, если журналисты ответственно работают и проверяют факты, тогда имеем проблему. Именно это произошло в Венгрии", – подчеркнул эксперт по вопросам Евроинтеграции.

Также Владимир Зеленский отметил о намерении Киева открыть все переговорные кластеры по вступлению в Европейский Союз и технически готов к этому.

Соучредитель инициативы Get Ready for Europe отметил, что простыми словами, это трудно объяснить, ведь некоторые люди в Украине считают, что достаточно принять закон. Однако это не так, потому что доказательства в ЕС хотят увидеть на местах.

Обратите внимание! Владимир Зеленский отметил 4 апреля во время встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой, что Украина планирует открыть все шесть переговорных кластеров в течение мая и июня 2026 года. По словам украинского президента, наша страна с технической точки зрения вполне готова к этому.

"Независимость правосудия – это не только назначение новых судей или записи этого на бумаге. Это вопрос к вам – как Украина прежде всего сама себе демонстрирует, что правосудие независимо от любого давления, например политического или экономического", – отметил он.

В то же время Евросоюз, по его мнению, не должен давать показатели, которые Украина должна достичь. Она сама должна их определить. Потому что ЕС уважает Украину как суверенное государство.

Так было с Грецией и со многими странами. Мы спрашивали у них: как вы докажете, что улучшили ситуацию в определенной сфере? Понятно, о вы не станете идеальными до 1 января следующего года. Мы в это не поверим. Для изменения системы нужны время и дисциплина, это длительный процесс,

– отметил Оливье Виллокс.

Эксперт по вопросам евроинтеграции также объяснил, как Украина может доказать ЕС, что есть прогресс на ее пути к вступлению в ЕС.

К слову. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что идея Владимира Зеленского относительно членства Украины в ЕС до 1 января 2027 года, "не сработает". По мнению Мерца, не реалистичной даже является дата 1 января 202 года. Он подчеркнул, что Украина не может стать членом Евросоюза, пока продолжается война.

"Когда происходит скандал, а это случается регулярно, люди говорят: "Неужели это снова плохо для нас?" Думаю, это хороший знак. Вы говорите об этом, и вы пугаете людей, которые так делают", – объяснил он.

Уиллокс добавил, что это может быть частью договоренности – показывать плохим людям, что они не могут так делать, потому что будут иметь проблемы.

Вступление Украины в Евросоюз: что известно?

Министр иностранных дел Андрей Сибига, выступая на заседании Совета ЕС, отметил, что Киев ведет подготовку к официальному началу переговоров по вступлению в Евросоюз, который запланирован на 26 мая. По словам главы МИД, открытие первого переговорного кластера можно считать серьезным шагом на пути евроинтеграции Украины.

Напомним, что в марте Украина получила условия от ЕС по последним переговорным кластерам и начала работать над воплощением всех условий для членства в Евросоюзе.

Также в декабре 2025 года в ЕС предоставили Киеву первые три кластера: 1 "Основы процесса вступления в ЕС"; 2 "Внутренний рынок"; 6 "Внешние отношения". А в марте 2026-го еще три: 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие"; 4 "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение"; 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

После того как Украина выполнит требования ЕС, закроет все переговорные кластеры, состоится подписание договора о вступлении в Европейский Союз.