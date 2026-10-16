Сибига рассказал, когда Украина рассчитывает открыть все переговорные кластеры

Во вторник, 13 октября, Совет Европейского союза проголосовал за открытие еще двух переговорных разделов для Украины. Киев надеется открыть еще два кластера до конца 2026 года.

Все предпосылки для такого результата имеются. Об этом рассказал глава МИД Андрей Сибига в интервью "Укринформу".

Что сказал Сибига?

Дипломат отметил, что Украина и Венгрия наладили политические отношения. По его словам, политических препятствий для разблокирования еще двух переговорных разделов пока нет.

Моя личная мечта – чтобы вопрос европейской интеграции перешел из парадигмы внешней политики в парадигму внутренней. Мы в этом нуждаемся, это наш выбор, и мы платим за него самую высокую цену,

– подчеркнул Сибига.

Он отметил, что очень важно активно продвигаться по этому пути и справедливо оценивать выполненное Украиной "домашнее задание". На данный момент Евросоюз открыл для Киева 4 из 6 переговорных разделов.

Глава МИД сказал, что Украина рассчитывает открыть еще два кластера уже до конца этого года. По его мнению, ирландское председательство в ЕС также нацелено на их разблокирование.

Мы уже сейчас начали переговоры с литовским председательством, которое продлится в 2027 году, о следующих шагах на пути нашей евроинтеграции,

– заявил Сибига.

Министр добавил, что, несмотря на войну, Украина проводит реформы и готова принимать необходимое законодательство. Он считает, что голосования в парламенте будут рекордными по объемам и помогут принять необходимые законы, связанные с евроинтеграцией страны.

Напомним, что во вторник, 13 октября, Совет Европейского союза в Люксембурге официально открыл для Украины кластер 2 "Внутренний рынок" и кластер 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост". Министр Ирландии по делам Европы Томас Бирн подчеркнул необходимость соблюдения высоких темпов дальнейших реформ для сохранения положительной динамики евроинтеграционного процесса.