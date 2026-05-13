Украина в шаге от ЕС: когда могут начать официальные переговоры о вступлении

Украина работает над тем, чтобы официальный старт переговоров о вступлении в Европейский Союз состоялся уже в ближайшее время. Речь идет о дате в конце мая.

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на собственные источники, которые присутствовали на заседании Совета ЕС.

Что известно о возможном начале переговоров Украины и Евросоюза?

Украина активно готовится к официальному старту переговоров о вступлении в Европейский Союз, который может состояться уже 26 мая.

По сообщению Общественного, Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Украина ожидает и работает над тем, чтобы начать переговорный процесс в определенный срок. Кроме того, он отметил, что открытие первого переговорного кластера станет важным этапом на пути к полноправному членству страны в ЕС.

В то же время в европейской политической среде продолжаются дискуссии относительно темпов интеграции Украины. Ранее в Киеве неоднократно заявляли о стремлении ускорить процесс вступления, однако отдельные лидеры стран ЕС отмечают, что он зависит от выполнения Копенгагенских критериев и может длиться годы.

Несмотря на это, в Еврокомиссии и части государств-членов ЕС отмечают, что работа над евроинтеграцией Украины активно продолжается, а перспектива членства остается стратегической целью для обеих сторон.

Справочно. Европейский Союз (ЕС) – это политическое и экономическое объединение 27 европейских государств, которое функционирует как единый внутренний рынок. Он базируется на общем законодательстве и обеспечивает свободное движение товаров, услуг, капитала и людей между странами-членами. Последней страной, присоединившейся к ЕС, стала Хорватия в 2013 году. Великобритания вышла из состава Союза 31 января 2020 года в результате Brexit.

Почему вступление в ЕС является важным для Украины?

Вступление в Европейский Союз является стратегически важным для Украины, ведь оно предусматривает модернизацию экономики, укрепление демократии и интеграцию в общее европейское пространство. Евроинтеграция стимулирует внутренние реформы и закрепляет цивилизационный выбор государства.

Экономически это означает доступ к большому единому рынку, рост инвестиций и финансовую поддержку ЕС. В политическом и правовом измерениях – усиление верховенства права, борьбу с коррупцией и повышение прозрачности государственного управления.

Также членство в ЕС укрепляет безопасность Украины через участие в совместных европейских инициативах. Для граждан это означает более высокое качество жизни, лучшие социальные стандарты и больше возможностей для обучения, работы и свободного передвижения.

Как продвигается Евроинтеграция Украины?

Европейский Союз не исключает возможности вступления Украины в 2027 году, однако пока четкой и согласованной модели этого процесса нет. Ключевым фактором остается скорость внедрения реформ в Украине, а в Верховной Раде уже зарегистрировано около 100 законопроектов, необходимых для выполнения требований ЕС.

17 марта Украина получила условия для продвижения по последним трем переговорным кластерам, охватывающих конкурентоспособность, зеленую повестку дня и ресурсную политику. Следующим этапом должно стать выполнение этих требований, постепенное закрытие кластеров и подготовка к подписанию договора о вступлении.

В то же время в Еврокомиссии отмечают, что возможно вступление других стран, в частности Исландии или Норвегии, не повлияет на евроинтеграционный процесс Украины. Брюссель отвергает предположение о какой-либо прямой связи между этими процедурами, подчеркивая их отдельную траекторию.