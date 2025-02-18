Украина готова к первому этапу на пути в ЕС: откроют ли переговорный кластер к лету

Евросоюз работает над открытием переговорных кластеров вместе с Украиной и Молдовой. Первый кластер могут открыть еще во время польского председательства в Совете ЕС, которое длится до конца июня.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время неформальной встречи министров по делам ЕС в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала.

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Украина выполнила все обязательства для вступления в ЕС

"Мы ожидаем, что сможем открыть первый кластер с Украиной и Молдовой во время польского председательства, и мы все еще очень упорно работаем над этим", - сказала Марта Кос.

В то же время она уклонилась от ответа о том, блокирует ли Венгрия открытие кластеров.

Марта Кос также выступает за то, чтобы в новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028 – 2034 годы были заложены средства на расширение Евросоюза.

К слову, вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина считает, что Украина уже готова к первому этапу на пути в ЕС.

Украина выполнила свои обязательства и сделала необходимые шаги для того, чтобы начать фактический процесс вступления, открыв кластеры. И я надеюсь, что мы будем иметь возможность обсудить это сегодня (17 февраля – 24 Канал) на двустороннем уровне с министрами,

– сказала Ольга Стефанишина.

Напомним, что на заседании министров ЕС в Варшаве, которое прошло накануне, также обсуждали мирные переговоры между Украиной и Россией.