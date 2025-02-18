Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час неформальної зустрічі міністрів у справах ЄС у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу.

Дивіться також "На карту поставлено все": що обговорювали партнери на засіданні міністрів зі справ ЄС

Україна виконала всі зобов'язання для вступу в ЄС

"Ми очікуємо, що зможемо відкрити перший кластер з Україною та Молдовою під час польського головування, і ми все ще дуже наполегливо працюємо над цим", — сказала Марта Кос.

Водночас вона ухилилась від відповіді про те, чи блокує Угорщина відкриття кластерів.

Марта Кос також виступає за те, аби в новому довгостроковому бюджеті ЄС на 2028 – 2034 роки були закладені кошти на розширення Євросоюзу.

До слова, віцепрем'єрка України з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна вже готова до першого етапу на шляху до ЄС.

Україна виконала свої зобов'язання і зробила необхідні кроки для того, щоб розпочати фактичний процес вступу, відкривши кластери. І я сподіваюся, що ми матимемо можливість обговорити це сьогодні (17 лютого – 24 Канал) на двосторонньому рівні з міністрами,

– сказала Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, що на засіданні міністрів ЄС у Варшаві, яке пройшло напередодні, також обговорювали мирні перемовини між Україною та Росією.