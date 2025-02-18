Кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко розповіла, що серед головних тем засідання були виклики на шляху до розширення ЄС. Також перші узгодження багатострокового бюджету Євросоюзу й відповідь на гібридні загрози з боку Росії.

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Що кажуть у Європі про переговори з Росією

Попри всі важливі питання, з самого ранку міністри сфокусувалися на найбільш обговорюваній темі – потенційних мирних перемовинах між Україною та Росією. Міністр Польщі у справах Євросоюзу Адам Шлапка наголосив, що і Україна, і Європа мають бути за столом переговорів.

Наразі, поки невідомо, як саме Європа плануватиме в них участь – спільно чи кожна країна представлятиме свою позицію окремо. Також обговорюють сценарії забезпечення довготривалого миру в Україні. Одним із них може стати розміщення військового контингенту в Україні.

Я рада підтвердити, що в ЄС ведеться активна дискусія щодо європейських військ на місцях, щодо гарантування безпеки для України. Ми уважно стежимо за розвитком подій з боку США, але я впевнена, що Європейський Союз, хоча і вагається з багатьох питань, все ж таки буде достатньо сильним, щоб допомогти Україні перемогти,

– наголосила віцепрем'єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Як кажуть міністри, остаточних рішень поки немає, тривають лише дискусії. Однак, в ЄС хочуть переконатися, що Україна увійде у перемовини з позиції сили. Крім того, міністр у справах ЄС Ірландії Томас Бірн заявив, що його уряд не має остаточної позиції щодо потенційної відправки своїх військових до України.

Важливо, щоб Україна була за столом переговорів і, щоб Європа відігравала свою роль, якщо що ми збираємося обговорювати європейську безпеку. Ми не виключаємо нічого: ні військ, ні чогось іншого, але це буде подальша розмова,

– додала міністерка Швеції у справах ЄС Джессіка Розенкранц.

Також міністри обговорювали довгостроковий бюджет Європейського Союзу на 2028 – 2034 роки. Поки це відбувається лише на рівні дискусій та консультацій. Міністри у майбутньому вирішуватимуть, чи потрібно збільшувати оборонну частку у цьому бюджеті. Раніше пропонувалося збільшити її до 100 мільярдів євро на 7 років.

Представниця німецького уряду наголосила, що Європа має переглянути свої пріоритети, зокрема, після Мюнхенської конференції.

Усім у Європі мало стати зрозуміло, що зараз на карту поставлено все. Мовиться про наш мир, нашу безпеку, суверенітет. Європа не повинна стати іграшкою Трампа і Путіна,

– сказала міністерка Німеччини у справах ЄС Анна Люрманн.

Вона додала, що звідси випливає кілька важливих речей. По-перше, європейцям, потрібне місце за столом, коли мовиться про питання безпеки та миру в Європі, як і в Україні. По-друге, європейці, повинні разом більше інвестувати в спільну оборону.