Корреспондентка 24 Канала София Назаренко рассказала, что среди главных тем заседания были вызовы на пути к расширению ЕС. Также первые согласования многолетнего бюджета Евросоюза и ответ на гибридные угрозы со стороны России.

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Что говорят в Европе о переговорах с Россией

Несмотря на все важные вопросы, с самого утра министры сфокусировались на наиболее обсуждаемой теме – потенциальных мирных переговорах между Украиной и Россией. Министр Польши по делам Евросоюза Адам Шлапка отметил, что и Украина, и Европа должны быть за столом переговоров.

Сейчас, пока неизвестно, как именно Европа будет планировать в них участие – совместно или каждая страна будет представлять свою позицию отдельно. Также обсуждают сценарии обеспечения долговременного мира в Украине. Одним из них может стать размещение военного контингента в Украине.

Я рада подтвердить, что в ЕС ведется активная дискуссия относительно европейских войск на местах, по обеспечению безопасности для Украины. Мы внимательно следим за развитием событий со стороны США, но я уверена, что Европейский Союз, хотя и колеблется по многим вопросам, все же будет достаточно сильным, чтобы помочь Украине победить,

– отметила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Как говорят министры, окончательных решений пока нет, идут только дискуссии. Однако, в ЕС хотят убедиться, что Украина войдет в переговоры с позиции силы. Кроме того, министр по делам ЕС Ирландии Томас Бирн заявил, что его правительство не имеет окончательной позиции относительно потенциальной отправки своих военных в Украину.

Важно, чтобы Украина была за столом переговоров и, чтобы Европа играла свою роль, если что мы собираемся обсуждать европейскую безопасность. Мы не исключаем ничего: ни войск, ни чего-то другого, но это будет дальнейший разговор,

– добавила министр Швеции по делам ЕС Джессика Розенкранц.

Также министры обсуждали долгосрочный бюджет Европейского Союза на 2028 – 2034 годы. Пока это происходит только на уровне дискуссий и консультаций. Министры в будущем будут решать, нужно ли увеличивать оборонную долю в этом бюджете. Ранее предлагалось увеличить ее до 100 миллиардов евро на 7 лет.

Представительница немецкого правительства отметила, что Европа должна пересмотреть свои приоритеты, в частности, после Мюнхенской конференции.

Всем в Европе должно стать понятно, что сейчас на карту поставлено все. Речь идет о нашем мире, нашей безопасности, суверенитете. Европа не должна стать игрушкой Трампа и Путина,

– сказала министр Германии по делам ЕС Анна Люрманн

Она добавила, что отсюда следует несколько важных вещей. Во-первых, европейцам, нужно место за столом, когда говорится о вопросах безопасности и мира в Европе, как и в Украине. Во-вторых, европейцы, должны вместе больше инвестировать в общую оборону.