В сейме Польши сказали, вступит ли Украина в ЕС без решения вопроса Волынской трагедии

Украина и Польша имеют определенные разногласия в видении исторических вопросов. В польском сейме считают, что это не должно помешать нашему государству войти в Евросоюз.

Ранее премьер Польши Дональд Туск говорил, что Украина не сможет стать членом ЕС пока не решит исторические вопросы с его страной. Зато маршалок польского Сейма Шимон Головня считает, что это можно обсуждать уже после тог, как наше государство войдет в блок.

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Разногласия будут и в дальнейшем

По словам маршалка, Украина и Польша и в дальнейшем будут иметь некоторые разногласия между собой относительно Волыни.

Там мы будем иметь их, и мы будем обсуждать их и в дальнейшем, но уже в безопасной экосистеме Евросоюза,

– подчеркнул Головня.

Он также отметил, что все знают, что во время операции "Висла" украинцы были принудительно выселены со своих территорий, чтобы жить, в частности, в Ольштыне. Головня подчеркнул, что если копаться в истории, то качество разговора может быть другим, ведь можно упрекать друг друга за плохие вещи, которые поляки делали украинцам, а украинцы – полякам.

В МИД Украины впоследствии уточнили, что глава ведомства не высказывал территориальных претензий к Польше.