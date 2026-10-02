Об этом европейский комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила в интервью Corriere Della Sera.

Что сказала еврокомиссар

Кос категорически отвергла опасения, что новый подход превратит евроинтеграцию в бесконечный процесс ожидания. По ее словам, такая модель применяется только к тем государствам, которые активно работают над реформами, но нуждаются в большем количестве времени.

Процесс присоединения к европейскому сообществу основан исключительно на реальных заслугах.

"И здесь нет коротких путей", – подчеркнула еврокомиссар.

Она пояснила, что кандидаты должны обеспечить верховенство права, экономическое сближение и полностью адаптировать свое законодательство к европейским нормам.

В то же время Брюссель готов предоставлять больше преимуществ еще до официального вступления, если страна демонстрирует значительный прогресс.

"Если мы не сможем интегрировать наших соседей, наши противники придут и возьмут их себе", – предупредила чиновница, имея в виду внешние дестабилизирующие силы.

Напомним, что журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заявил, что 13 октября состоится заседание Рады ЕС, которое может стать очень важным для расширения союза. Он назвал эту дату "супервторником". Вероятно, речь идет о том, что будут открыты еще два кластера для переговоров.