Орбан ответил венграм Закарпатья: предлагает "альтернативу" вступления Украины в ЕС

Виктор Орбан ответил на обращение венгров, проживающих на территории Закарпатья. Он еще раз дал знать, что Венгрия выступает против членства Украины.

В ответ на просьбу нацменьшинств не блокировать членство Украины Орбан предложил "альтернативу". Она полностью совпадает с риторикой Венгрии.

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Ответ Орбана на письмо

Спикер Орбана Берталан Хаваши отметил, что венгерский лидер отправил нацменьшинствам письмо с ответом на их обращение. Там премьер Венгрии подчеркнул, что сделает все от него зависящее для защиты прав венгерской общины в Украине, но с вопросом вступления есть "но".

Виктор Орбан в письме написал, что Европейская комиссия не смогла должным образом подготовить вопрос о вступлении Украины – именно поэтому начинать переговоры с ней якобы пока не ко времени. Он предложил так называемое "решение" этого вопроса.

Поэтому мы будем вносить предложение, чтобы Европейский Союз ставил целью не юридически сложное членство, а стратегическое партнерство с Украиной.

– отметил Орбан.

Он добавил, что Венгрия продолжит работать над тем, чтобы венгерская община в Украине могла жить в мирной, стабильной развивающейся стране.

Венгрия может блокировать решение