Орбан ответил венграм Закарпатья: предлагает "альтернативу" вступления Украины в ЕС
Источник:MTI
Виктор Орбан ответил на обращение венгров, проживающих на территории Закарпатья. Он еще раз дал знать, что Венгрия выступает против членства Украины.
В ответ на просьбу нацменьшинств не блокировать членство Украины Орбан предложил "альтернативу". Она полностью совпадает с риторикой Венгрии.
Смотрите также Момент X для дипломатии: почему эта неделя может стать определяющей для Украины в 2024 году
Ответ Орбана на письмо
Спикер Орбана Берталан Хаваши отметил, что венгерский лидер отправил нацменьшинствам письмо с ответом на их обращение. Там премьер Венгрии подчеркнул, что сделает все от него зависящее для защиты прав венгерской общины в Украине, но с вопросом вступления есть "но".
Виктор Орбан в письме написал, что Европейская комиссия не смогла должным образом подготовить вопрос о вступлении Украины – именно поэтому начинать переговоры с ней якобы пока не ко времени. Он предложил так называемое "решение" этого вопроса.
Поэтому мы будем вносить предложение, чтобы Европейский Союз ставил целью не юридически сложное членство, а стратегическое партнерство с Украиной.
– отметил Орбан.
Он добавил, что Венгрия продолжит работать над тем, чтобы венгерская община в Украине могла жить в мирной, стабильной развивающейся стране.
Венгрия может блокировать решение
- 14 декабря начнется важное заседание, на котором будут рассматриваться вопросы начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Однако на пути к принятию этого решения стоит несколько преград – например Венгрия.
- Среди европейских лидеров до сих пор нет понимания, какое же решение в конце концов будет принято. Европейские чиновники отмечают, что "лидеры будут иметь желание решить вопрос до конца года". Все ожидают огромного давления со стороны Виктора Орбана.
- Венгрия выступает "троянским конем" по вопросу Украины, продвигая пророссийские интересы. Эксперты отметят, что именно поэтому европейские страны могут начать оказывать давление на Орбана, вводя определенные ограничения.