Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он убежден, что статус кандидата на вступление в Евросоюз Украина получила благодаря своей работе, а не из-за начала полномасштабного российского вторжения.

К теме Украина не станет членом ЕС, пока на ее территории войска России, – вице-президент Еврокомиссии.

Согласно недавно проведенному исследованию, 50% украинцев убеждены, что война, которую начала Россия против Украины, способствовала решению предоставить нашей стране статус кандидата на вступление в ЕС.

По мнению политтехнолога, если бы война не началась в 2022 году, этот процесс полностью зависел бы от действий Украины. Евросоюз дал четкие указания, что именно Украина должна выполнить и по коррупционному вопросу, и в судебной реформе.

Если бы мы так и дальше продолжали одной левой ногой бороться с коррупцией, конечно, что никакого статуса мы не имели,

– добавил Тизенгаузен.

Тизенгаузен о возможностях Украины в ЕС: смотреть видео

ЕС помогает Украине

Тизенгаузен не согласен с тем, что кандидатство Украины в ЕС – это утешительный шаг, и дело не в положении Украины.

Политолог убежден, что Украина будет в Европейском Союзе после победы над Россией. Евросоюз уже начал давать тяжелую технику для украинскоого наступления.

После войны Украина будет не просто желанным гостем в Европейском Союзе, Украина сможет многое изменить и добавить в нынешний механизм, который не совсем работает в ЕС,

– заметил говорящий.

Саммит Украина – ЕС

3 февраля 2023 года в Киеве пройдет саммит Украина - ЕС. Однако важных решений Тизенгаузен больше ожидает будущего заседания в формате "Рамштайн".

"Понятно, что саммитом Украина — ЕС мы задекларировали на путь, куда сейчас едем. Нам сказали, что для этого необходимо сделать, мы услышим много разных слов поддержки. Но мне больше нравится, когда встречаются министры обороны и там получаются более веские результаты", – заявил Тизенгаузен.

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