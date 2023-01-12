Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він переконаний, що статус кандидата на вступ до Євросоюзу Україна отримала завдяки своїй роботі, а не через початок повномасштабного російського вторгнення.

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Відповідно до нещодавно проведеного дослідження 50% українців переконані, що війна, яку розпочала Росія проти України сприяла рішенню надати нашій країні статус кандидата на вступ до ЄС.

На думку політтехнолога, якби війна не розпочалася у 2022 році, цей процес повністю залежав би від дій України. Євросоюз дав чіткі вказівки, що саме Україна має виконати і щодо корупційного питання, і в судовій реформі.

Якби ми так і далі продовжували однією лівою ногою боротися з корупцією, звичайно, що ніякого статусу ми б не мали,

– додав Тизенгаузен.

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ЄС допомагає Україні

Тизенгаузен не згодний з тим, що кандидатство України до ЄС – це втішний крок, і справа не в становищі України.

Політолог переконаний, що Україна буде в Європейському Союзі, після перемоги над Росією. Євросоюз вже почав давати важку техніку для українського наступу.

Після війни Україна буде не просто бажаним гостем в Європейському Союзі, Україна зможе багато змінити і додати в теперішній механізм, який не зовсім працює в ЄС,

– зауважив мовець.

Саміт Україна – ЄС

3 лютого 2023 року в Києві пройде саміт Україна — ЄС. Однак важливих рішеннь Тизенгаузен більше очікує від майбутнього засідання у форматі "Рамштайн".

"Зрозуміло, що самітом Україна — ЄС ми задекларували на шлях, куди зараз їдемо. Нам сказали, що для цього необхідно зробити, ми почуємо багато різних слів підтримки. Але мені більше подобається, коли зустрічаються міністри оборони і там виходять більш вагомі результати", – заявив Тизенгаузен.

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