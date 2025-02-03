800-тысячная армия Украины может стать большим вкладом для НАТО, – Зеленский о вступлении в Альянс

Президент Зеленский в очередной раз подчеркнул, что вступление Украины в НАТО является гарантией безопасности для нашей страны. Он считает, что 800-тысячная украинская армия может стать бонусом для Альянса.

К тому же членство Украины в НАТО является "самым дешевым" вариантом для наших союзников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для Associated Press.

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Милитаризация Европы обойдется слишком дорого

Украина сейчас имеет 800 тысяч человек в армии, а это большой вклад и человеческого капитала, и финансового.

"Я действительно верю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех... Это будет сигналом, что не Россия будет решать, кто должен быть в НАТО, а кто нет, а США будут решать. Я думаю, что это большая победа для Трампа", – сказал президент.

Зеленский отметил, если Украина не будет в НАТО, то нам в любом случае придется максимально сохранить количество войск. Потому что армия – это также наши гарантии безопасности.

Мы в любом случае сохраним сильную армию. Но вопрос размера этой армии, и тогда это будут большие расходы Европы. Вы это увидите – и техника, которая стоит у нас, она и будет стоять. Все будут понимать нам еще нужно больше,

– сказал он.

Президент добавил, что Европа пока не имеет сильных армий, поэтому впоследствии она будет милитаризована, что обойдется очень дорого.

"Мы видим стоимость этой войны для нас, для россиян, для всех. А теперь представьте, что каждая страна Европы начнет глобальную милитаризацию", – добавил он.

Все средства, которые в Европе идут на гуманитарную и социальную помощь будут тратиться на милитаризацию. И это, по словам Зеленского, будет выбор Украины или США, а самого европейского континента.