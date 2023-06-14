Это будет танк без пушки, – Кулеба об идее создания Совета Украина – НАТО без членства

Генсек НАТО заявил, что создание Совета Украина – НАТО будет способствовать укреплению партнерства между Альянсом и Украиной. Однако Дмитрий Кулеба подверг критике идею ее создания, если страна не получит членство.

Об этом министр заявил по итогам разговора с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Он также выразил немецкой стороне благодарность за поддержку.

К теме Есть две преграды: кто препятствует вступлению Украины в НАТО

Украина нужна НАТО

Министр иностранных дел заявил, что Украина должна получить четкий ответ о членстве в Альянсе на саммите. Создание специального Совета Украина – НАТО Кулеба считает бессмысленным, если страна не получит четкого сигнала от партнеров.

Учредить в Вильнюсе Совет Украина – НАТО, не предприняв решительного шага к членству, – все равно что предоставить танк без пушки. Украина нужна НАТО как государство-член Альянса, а не просто привилегированный партнер,

– заявил Кулеба.

Ранее генсек НАТО на брифинге заявил, что создание такого Совета укрепило бы партнерство между Альянсом и Украиной. Кроме того, такой орган может в будущем принимать общие решения. По словам Столтенберга, действующая Комиссия Украина – НАТО не подходит, ведь в таком формате страны-партнеры не могут принимать решения.

"Если союзники договорятся создать Совет НАТО – Украина, это означало бы, что это будет 32 равных участника за одним столом, и что это орган, который может принимать решения… Это структура для более глубокого сотрудничества, для принятия совместных решений, если все члены Совета согласятся", – подчеркнул Столтенберг.

Украине могут предложить израильскую модель безопасности

На предстоящем саммите в Вильнюсе, который будет проходить 11 – 12 июля, Украине могут предложить израильскую модель безопасности. По данным издания New York Times, страны Балтики и Польша призывают НАТО к более решительным действиям, а в Белом доме колеблются.

Издание утверждает, что президент США сомневается, что из-за вступления Украины в НАТО российский диктатор Владимир Путин может развязать Третью мировую войну. Представители администрации Джо Байдена сообщили, что некоторые союзники хотят, чтобы на саммите Альянса в июле Украине дали четкие политические обязательства по вступлению сразу же после окончания войны.

Из-за таких споров появилось предложение израильской модели – предложить Украине не проходить стандартный процесс для кандидатов на членство, ведь мощь украинской армии уже была испытана в боях с Россией.