Получит ли Украина приглашение на членство в НАТО во время саммита в Вашингтоне

Украина продолжает свой путь к вступлению в Североатлантический альянс. В Вашингтоне должен состояться очередной саммит НАТО, поэтому госпожа посол США при НАТО оценила, получит ли Украина приглашение на членство в Альянсе.

Госпожа посол США при НАТО Джулиан Смит сказала, что Украина вряд ли получит приглашение на вступление в Североатлантический альянс во время саммита НАТО в Вашингтоне в этом году. Впрочем, государства-члены Альянса пошлют “сигнал” Путину в непоколебимой поддержке Украины, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Альянс приближается к Украине

По ее словам, члены НАТО подтвердили будущее Украины в Альянсе еще в 2008 году. Джулиан Смит отметила, что во время саммита в Вильнюсе союзники работали над тем, чтобы помочь Украине внедрить необходимые реформы, которые бы приблизили Киев к НАТО.

Что касается саммита этим летом, то я не ожидаю, что Альянс пришлет приглашение на это время,

– сказала Смит.

Вместо этого посол США при НАТО ожидает, что союзники дадут сигнал, что Альянс приближается к Украине и делает конкретные шаги, чтобы стать "мостом" между положением на сегодня и полноправным членством. Она также выразила надежду, что президент Украины Владимир Зеленский сможет присоединиться к ним лично и сможет увидеть непоколебимую поддержку Украины.

Смит ожидает, что партнеры также пошлют Путину сигнал о том, что будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Помощь Украине от США

Посол США при НАТО Джулиан Смит надеется, что вслед за Сенатом Конгресс поддержит выделение помощи для Украины уже в ближайшее время.

Она отметила, что союзники должны помнить о том, что поставлено на карту. По ее словам, если Россия сможет победить Украину, тогда европейская безопасность окажется под угрозой.

Я все еще убеждена, что Конгресс вскоре одобрит еще один пакет помощи по мере того, как мы приблизимся к двум годам войны России против Украины,

– сказала она.

Дипломат напомнила, что с начала полномасштабного вторжения США выделили Украине 75 миллиардов долларов помощи, в то время как ЕС предоставил 90 миллиардов евро Киеву. Кроме того, недавно государства-члены Евросоюза объявили о передаче 50 миллиардов евро еще на четыре года.

Джулиан Смит также прокомментировала возможное нападение России на государства-члены Альянса. По ее словам, Альянс готовится "ко всем непредвиденным ситуациям" уже сейчас.

Россия остается предметом номер один в центре нашего внимания,

– добавила посол.

Она подчеркнула, что они уже видели классическую игру, которую Россия предпочитает использовать для подрыва сильных сторон Альянса, и не теряют время, чтобы подготовиться к различным непредвиденным обстоятельствам.