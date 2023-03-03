Вступление в НАТО обезопасит не Украину, а Европу, – Пионтковский
Страны Запада изменили свое мнение по поводу членства Украины в НАТО. Это связано с тем, что украинская армия очень нужна Североатлантическому Альянсу.
Такое мнение 24 Каналу выразил российский публицист и оппозиционер из США Андрей Пионтковский. По его словам, ранее западные союзники рассматривали вопросы членства Украины в НАТО как определенную снисходительность к Киеву.
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Однако теперь все изменилось. Страны НАТО признают мощь украинской армии и открыто говорят о том, что Украина должна стать членом Альянса.
"Генсек НАТО Йенс Столтенберг чуть ли не ежедневно говорит о том, что после победы Украина срочно должна быть принята в НАТО. Не потому, что это обезопасит Украину, а потому, что это единственное, что может обезопасить Европу", – подчеркнул Пионтковский.
Почему на Западе изменилось мнение по Украине
По его словам, нет другой европейской армии, которая могла бы соревноваться с украинской своим боевым опытом. Поэтому западные политики постепенно признают, что их мнение о членстве Украины в Альянсе было ошибочным.
Публицист напомнил, что даже Генри Киссинджер – бывший государственный секретарь США – высказался за вступление Украины в НАТО.
Генри Киссинджер, последние 30 лет своей жизни посвятивший борьбе за нерасширение НАТО, сейчас честно признает, что он ошибался. И это рефрен многих политиков,
– отметил Пионтковский.
Он добавил, что многие политики объясняли свое нежелание видеть Украину в составе Альянса тем, что таким образом хотели предотвратить войну. Однако, по словам оппозиционера, именно такая политика и породила войну, потому что она усилила у Владимира Путина чувство безнаказанности.
Стрим Артема Овдиенко и Андрея Пионтковского: смотрите полное видео
Украина де-факто уже является членом НАТО
Пионтковский подчеркнул, что де-факто Украина уже является членом Североатлантического Альянса. В пользу этого говорят 2 факта.
- Страны НАТО вооружают Украину. ВСУ дают отпор агрессору с помощью натовского оружия.
- Украинская армия – единственная, которая сейчас защищает всех европейских членов НАТО.
Российский публицист отметил, что Украине остается только оформить свое членство в Североатлантическом Альянсе на бумагах.
"Найдут формулу, как это оформить де-юре. Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг и Джо Байден придумают, как это сделать", – добавил Пионтковский.
Украина на пути в НАТО: коротко
- 30 сентября 2022 года Украина официально подала заявку на вступление в НАТО. Это произошло в день, когда в Москве российский диктатор Владимир Путин "присоединял" к России 4 украинских области.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил президента Владимира Зеленского принять участие в саммите Альянса в Вильнюсе в июле.
- Политолог Владимир Фесенко считает, что такой шаг является свидетельством фактического членства Украины в Альянсе. Юридическая процедура вступления будет закрыта после завершения войны.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак убежден, что Украина может стать членом НАТО раньше, чем вступит в Европейский Союз.