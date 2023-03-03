Вступление в НАТО обезопасит не Украину, а Европу, – Пионтковский

Страны Запада изменили свое мнение по поводу членства Украины в НАТО. Это связано с тем, что украинская армия очень нужна Североатлантическому Альянсу.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский публицист и оппозиционер из США Андрей Пионтковский. По его словам, ранее западные союзники рассматривали вопросы членства Украины в НАТО как определенную снисходительность к Киеву.

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Однако теперь все изменилось. Страны НАТО признают мощь украинской армии и открыто говорят о том, что Украина должна стать членом Альянса.

"Генсек НАТО Йенс Столтенберг чуть ли не ежедневно говорит о том, что после победы Украина срочно должна быть принята в НАТО. Не потому, что это обезопасит Украину, а потому, что это единственное, что может обезопасить Европу", – подчеркнул Пионтковский.

Почему на Западе изменилось мнение по Украине

По его словам, нет другой европейской армии, которая могла бы соревноваться с украинской своим боевым опытом. Поэтому западные политики постепенно признают, что их мнение о членстве Украины в Альянсе было ошибочным.

Публицист напомнил, что даже Генри Киссинджер – бывший государственный секретарь США – высказался за вступление Украины в НАТО.

Генри Киссинджер, последние 30 лет своей жизни посвятивший борьбе за нерасширение НАТО, сейчас честно признает, что он ошибался. И это рефрен многих политиков,

– отметил Пионтковский.

Он добавил, что многие политики объясняли свое нежелание видеть Украину в составе Альянса тем, что таким образом хотели предотвратить войну. Однако, по словам оппозиционера, именно такая политика и породила войну, потому что она усилила у Владимира Путина чувство безнаказанности.

Стрим Артема Овдиенко и Андрея Пионтковского: смотрите полное видео

Украина де-факто уже является членом НАТО

Пионтковский подчеркнул, что де-факто Украина уже является членом Североатлантического Альянса. В пользу этого говорят 2 факта.

Страны НАТО вооружают Украину. ВСУ дают отпор агрессору с помощью натовского оружия. Украинская армия – единственная, которая сейчас защищает всех европейских членов НАТО.

Российский публицист отметил, что Украине остается только оформить свое членство в Североатлантическом Альянсе на бумагах.

"Найдут формулу, как это оформить де-юре. Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг и Джо Байден придумают, как это сделать", – добавил Пионтковский.

Украина на пути в НАТО: коротко