Не как член: посол при Альянсе рассказала, как Украина может стать частью НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода страны из НАТО. В Киеве считают, что такая ситуация может открыть новые возможности для интеграции Украины в Альянс.
Сейчас Украина находится в очень выгодной позиции. Об этом пишет Politico.
Как Украина может стать частью НАТО?
На заявление отреагировала постоянный представитель Украины при НАТО Елена Гетманчук. Она подчеркнула, что вместо разговоров о возможном распаде Альянса стоит говорить о его переосмыслении. По ее словам, нынешняя ситуация может создать новые возможности для интеграции Украины в НАТО и сделать сам Альянс более эффективным и готовым к противодействию российской угрозе.
Гетманчук также подчеркнула, что Украина уже сейчас находится в выгодной позиции как партнер. Она отметила, что даже без формального членства Киев фактически реализует ключевые положения стратегической концепции НАТО на практике.
Вступление Украины в НАТО: последние новости
Кит Келлог предложил создать новую оборонную структуру вместо НАТО, привлекая Японию, Австралию и некоторые европейские страны, включая Украину. Он раскритиковал Альянс за слабую реакцию во время конфликта США с Ираном и отметил, что НАТО нуждается в переосмыслении.
Издание The Telegraph отмечало, что основной причиной отсутствия членства Украины в НАТО является вовсе не формальные критерии, а в имперском мышлении руководства Кремля, которое годами влияло на позицию стран-союзников. СМИ также отмечает, что членство Украины в Альянсе могло бы стать стабилизирующим фактором для России, а не провокацией.
Напомним, что 22 марта в Украину впервые за время полномасштабной войны прибыло военное командование НАТО во главе с Адмиралом Пьером Вандье. Во время встречи они обсуждали привлечение украинских военных к учениям НАТО и развитие Совместного центра НАТО – Украина.