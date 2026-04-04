Не как член: посол при Альянсе рассказала, как Украина может стать частью НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода страны из НАТО. В Киеве считают, что такая ситуация может открыть новые возможности для интеграции Украины в Альянс.

Сейчас Украина находится в очень выгодной позиции. Об этом пишет Politico.

Как Украина может стать частью НАТО?

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО. По его мнению, нынешние события могут существенно изменить роль Альянса.

На заявление отреагировала постоянный представитель Украины при НАТО Елена Гетманчук. Она подчеркнула, что вместо разговоров о возможном распаде Альянса стоит говорить о его переосмыслении. По ее словам, нынешняя ситуация может создать новые возможности для интеграции Украины в НАТО и сделать сам Альянс более эффективным и готовым к противодействию российской угрозе.

Гетманчук также подчеркнула, что Украина уже сейчас находится в выгодной позиции как партнер. Она отметила, что даже без формального членства Киев фактически реализует ключевые положения стратегической концепции НАТО на практике.

