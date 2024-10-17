Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что этими странами являются США и Германия. Несмотря на это Украина имеет "план Б", который тоже может обеспечить нашу страну гарантией безопасности.

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Какие 2 страны боятся поддержать членство Украины в НАТО

Руководитель Центра рассказал о статье The Daily Mail, в которой говорится, что большинство стран поддерживают украинский План победы и готовы его обеспечить. Однако есть 2 страны, которые боятся эскалации войны, ее расширения и их втягивания в войну. Речь идет о США и Германии. Они пока выступают против членства Украины в НАТО до момента окончания войны.

Еще во время визита Владимира Зеленского в США он встретился с украинской общиной и сказал, что есть 2 страны, которых надо убедить. Прямо тогда он не сказал. какие, но мы можем догадаться,

– отметил Мусиенко.

Он рассказал, что для Украины есть две новости – хорошая и плохая.

Хорошая заключается в том, что в СМИ уже появляется проект текста декларации по результатам встречи Европейского Совета. В тексте будет пункт об Украине, где ЕС отмечает, что нашей стране нужно и в дальнейшем предоставлять военную, финансовую, политическую и дипломатическую поддержку столько, сколько нужно, а Россия не должна иметь права на доминирование и победу. Это свидетельствует о декларации поддержки нашей страны.

Плохая же новость заключается в высказывании генсека НАТО Марка Рютте, который заявил, что Украина присоединится к Альянсу как 33-й или 34-й член в будущем. Он, вероятно, сначала отдаст предпочтение странам Балкан, вступление в НАТО которых захочет финализировать.

Кто еще может стать членом НАТО, кроме Украины, откровенно говоря, я не знаю. Не Грузия же. Если бы в приоритете поставили Боснию и Герцеговину, а не Украину, выглядело бы не красиво, потому что это не соответствовало бы уровню угроз и вызовов, которые есть перед Альянсом, на Балканах ситуация стабилизирована, там боевых действий нет,

– отметил руководитель Центра.

Мусиенко отметил, что путь Украины в НАТО не будет не только непростым, но и не быстрым. Украина имеет правильную стратегию, ведь не просто просит принять страну в НАТО, зато Владимир Зеленский заявил, чтобы Альянс дал приглашение, чтобы процесс был действительно необратимым. Уже дальше будет процедура финализации членства.

Пока что первого шага НАТО не делает. Продолжаются дискуссии, вырабатывают формулы, но, такое впечатление, они пока не готовы. Хотя большинство государств действительно поддерживают Украину, есть позиция Германии и США,

– сказал руководитель Центра.

Он рассказал, что если против этого шага Германия, это означает, что против будут Венгрия и Словакия. Германия имеет серьезное влияние на эти страны через бизнес. Немецкие инвестиции в эти страны являются колоссальными.

Мусиенко добавил, что у Украины есть "план Б". Если нашей стране НАТО не дает приглашение, тогда Альянс пусть предоставит щит неядерного сдерживания на территории Украины. Это тоже будет служить гарантией безопасности.

Этот щит может предусматривать предоставление дополнительных систем ПРО, ПВО и размещения баллистических ракет с дальностью до 500 и более километров. Говорится о Storm Shadow, SCALP, Taurus, ATACMS и JASSM. Это будет демонстрацией России, что Запад готов стирать "красные линии" и поддерживать Украину.