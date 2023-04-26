В то же время американский политик Юрий Рашкин отметил, что угроза путинской России очень велика. Поэтому, по его мнению, как только остановится горячая фаза войны и установится перемирие, этот вопрос будет решен. Об этом Рашкин рассказал 24 Каналу.
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Украина должна быть в НАТО
Он отметил, что никто не ожидает, что Украина будет атаковать Москву, свергнет путинскую империю и посадит там своего представителя.
Однако сейчас путинская агрессия грозит и Европе. Он напомнил, что накануне премьер-министры Словакии, Чехии и Польши призвали к дальнейшей поддержке Украины.
Они заявили, если Украина потерпит поражение в войне с Россией, европейские страны станут следующими. Йенс Столтенберг также отметил, что место Украины – в НАТО,
– напомнил Рашкин.
Что может ускорить вступление Украины в НАТО: смотрите видео
Он подчеркнул, что НАТО потребуется украинская армия, которая сегодня является самой боеспособной в Европе и вооруженной самым современным оружием.
"Такое государство как Украина должно быть в НАТО. А сегодняшняя ситуация является реакцией на угрозу Путина, поэтому нужно, чтобы установился момент официального затишья. И тогда можно сразу принять Украину в НАТО", - уверен Юрий Рашкин.
Перспективы вступления Украины в НАТО
- Генсек Альянса Йенс Столтенберг после визита в Киев, который состоялся 20 апреля, заявил, что все члены НАТО согласились, что Украина станет его членом. По его словам, сейчас важно не допустить побед России в войне, потому что без существования суверенной и независимой Украины не стоит говорить о вопросе ее членства в Альянсе.
- В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что странам-участникам НАТО не хватает политической воли, чтобы принять Украину в Альянс. Кулеба считает ошибочным аргумент о том, что "вступление стран, имеющих общую границу с Россией, может спровоцировать Москву".
- Глава МИД также призвал НАТО действовать и отметил, что Альянс должен представить реальный график вступления Украины в НАТО во время саммита в Вильнюсе в июле.