В то же время американский политик Юрий Рашкин отметил, что угроза путинской России очень велика. Поэтому, по его мнению, как только остановится горячая фаза войны и установится перемирие, этот вопрос будет решен. Об этом Рашкин рассказал 24 Каналу.

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Украина должна быть в НАТО

Он отметил, что никто не ожидает, что Украина будет атаковать Москву, свергнет путинскую империю и посадит там своего представителя.

Однако сейчас путинская агрессия грозит и Европе. Он напомнил, что накануне премьер-министры Словакии, Чехии и Польши призвали к дальнейшей поддержке Украины.

Они заявили, если Украина потерпит поражение в войне с Россией, европейские страны станут следующими. Йенс Столтенберг также отметил, что место Украины – в НАТО,

– напомнил Рашкин.

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Он подчеркнул, что НАТО потребуется украинская армия, которая сегодня является самой боеспособной в Европе и вооруженной самым современным оружием.

"Такое государство как Украина должно быть в НАТО. А сегодняшняя ситуация является реакцией на угрозу Путина, поэтому нужно, чтобы установился момент официального затишья. И тогда можно сразу принять Украину в НАТО", - уверен Юрий Рашкин.

Перспективы вступления Украины в НАТО